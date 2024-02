La Junta ve «debilidades» en el indulto a Griñán: ni hay arrepentimiento ni se ha devuelto lo defraudado

La Junta de Andalucía ha registrado este martes un escrito en la Audiencia de Sevilla en el que alega «debilidades» en la petición de indulto presentada por el ex presidente socialista José Antonio Griñán, condenado a prisión por el caso ERE. La Administración autonómica argumenta en su escrito que esta medida de gracia no está justifica porque «no se aprecia arrepentimiento» y «no se ha devuelto lo defraudado» por la entonces Junta socialista de Andalucía, en torno a 680 millones de euros. Por el momento, a fecha de enero de 2023, por la vía administrativa sólo se habían recuperado 23 millones, un 3,4%.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto ha aclarado que la Junta no se posiciona sobre el indulto porque no quiere hacer de esta cuestión «un arma política».

Cabe recordar que la pasada semana, la Audiencia de Sevilla, órgano emisor de la sentencia inicial del caso ERE, pidió a la Junta, única parte perjudicada en el caso, que se pronuncie sobre las peticiones de indulto del ex presidente socialista andaluz José Antonio Griñán y los otros siete condenados a prisión por este asunto. El tribunal también solicitó informes a la Fiscalía antes de dar su veredicto ante el Ministerio de Justicia.

En una entrevista en Canal Sur Televisión, Nieto ha recalcado que «hay debilidades en la petición», en alusión a que no hay arrepentimiento ni devolución de las cantidades defraudadas. Hasta la fecha, la Junta ha iniciado la reclamación de 70 millones de euros, un 10% del total, gracias a que en las sentencias firmes que se han dictado se está garantizando que la Administración autonómica pueda reclamar la devolución. No obstante, el consejero de Justicia se ha mostrado «pesimista» con respecto a poder recuperar gran parte de lo defraudado, ya que muchos de los encausados se están declarando insolventes, entre otras cuestiones.

Nieto ha reconocido «entender» el recurso de súplica presentado por la defensa de Griñán contra la providencia en la que la Sección Primera de la Audiencia solicita a la Junta que informe sobre las peticiones de indulto, si bien la pena de cárcel de Griñán, de seis años y un día, se encuentra actualmente suspendida merced al cáncer de próstata que padece y conforme al artículo 80.4 del Código Penal, que dispone que los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables.

En dicho recurso, se esgrime la situación médica «grave» del ex presidente de la Junta pero, como ha explicado el consejero de Justicia, se trata de una situación que «sufren otros condenados».

Frente a ello, la defensa de Griñán habría alegado que ni la Junta de Andalucía es parte en estas actuaciones en cuestión ni la pena de cárcel impuesta al ex presidente andaluz incluye perjuicio ni condena por responsabilidad civil, con lo que la representación letrada del socialista advierte de que no pesan perjudicados en estas actuaciones concretas. Por ello, la defensa de Griñán solicita en su recurso de súplica dejar sin efecto la mencionada providencia de la Audiencia.

Este lunes, el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, remarcaba que la Audiencia de Sevilla no ha solicitado a la Junta su posición sobre un posible indulto a los condenados por el caso de los ERE. La Audiencia no ha solicitado a la Junta se posicione «acerca de cuál es nuestra opinión sobre si determinadas personas han de ser indultadas o no. Lo que nos ha pedido es que aclaremos en qué medida la situación de afectada de la Junta en estos procesos se ha podido ver afectada, valga la redundancia, y en eso está trabajando el gabinete jurídico», que actuará en base a «criterios técnicos y jurídicos», apuntó.