El Supremo deja el indulto de Griñán y de otros ocho condenados en manos de la Audiencia de Sevilla

El indulto del ex presidente de la Junta socialista de Andalucía, José Antonio Griñán y de otros siete condenados por el caso de los ERE, se resolverán finalmente en la Audiencia de Sevilla, tal y como ha señalado este miércoles el Tribunal Supremo. El Supremo, así las cosas, ha remitido un oficio a la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla en la que comunica que, como sólo se modificó la sentencia en relación al ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Juan Márquez, sólo le corresponde tramitar el indulto correspondiente a este ex alto cargo.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado providencia tras recibir oficio de la Sala Segunda del Tribunal Supremo donde se informa de que, tras haber casado la sentencia de la Audiencia de Sevilla únicamente en relación al ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Juan Márquez, sólo le corresponde tramitar el indulto correspondiente a éste. De este modo, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha dictado una providencia en la que remite la pieza de indulto de Juan Márquez al Tribunal Supremo, así como otra providencia donde da traslado de la pieza separada de petición de indulto de los otros ocho condenados al Ministerio Fiscal para que emita el preceptivo informe, tras lo que será la Sección Primera la que deberá pronunciarse en el caso de estos ocho condenados (todos a excepción de Juan Márquez, que le corresponde como hemos explicado al Tribunal Supremo).

