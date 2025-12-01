La juez del ‘caso Mascarillas’, apartada: la Audiencia ve justificada su «amistad íntima» con implicados

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería ha avalado este lunes la abstención solicitada por la juez María Belén López en la instrucción del caso Mascarillas, tras considerar justificada su decisión por la «amistad íntima» que mantiene con varios investigados en la causa, entre ellos el ex presidente de la Diputación, Javier Aureliano García.

La Audiencia Provincial ha resuelto que la abstención está plenamente justificada por las propias manifestaciones de la magistrada, quien deberá dictar ahora una resolución formal apartándose del procedimiento. También se ordena remitir las diligencias al juzgado que deba sustituirla -el número 2 de Almería- y comunicar la decisión a las partes implicadas en el proceso.

María Belén López, titular del Juzgado de Instrucción número 1, había alegado la existencia de vínculos personales con varios de los investigados, como base para su abstención voluntaria en virtud del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La solicitud se produjo tras su reincorporación al juzgado tras una baja médica, en plena fase clave de la investigación.

Durante su ausencia, las decisiones judiciales fueron asumidas por el juez de adscripción territorial Eduardo Martínez Gamero, quien ordenó los recientes registros y detenciones en la causa. Entre los arrestados figuran altos ex cargos del Partido Popular en la provincia, como Javier Aureliano García, Fernando Giménez y Rodrigo Sánchez, además del hijo de este último y un funcionario del Área de Fomento.

El caso Mascarillas investiga presuntas comisiones ilegales y sobrecostes en contratos públicos durante la pandemia, adjudicados por la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Fines. La instrucción comenzó en 2022 en Barcelona, pero fue trasladada a Almería por conexión territorial. El foco principal está en las relaciones entre políticos y empresas proveedoras de material sanitario.

Con esta decisión, se despeja la incógnita sobre el futuro de la instrucción, que queda ahora en manos de la titular del Juzgado de Instrucción número 2, quien asumirá el procedimiento a partir de la abstención formal de López. Mientras tanto, siguen vigentes las medidas acordadas anteriormente, pero no se podrán adoptar nuevas resoluciones hasta que se formalice el relevo.