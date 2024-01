El juez del ‘caso Maracena’ procesa al ex novio de la alcaldesa socialista por el secuestro de una edil

El Juzgado de Instrucción nº 5 de Granada ha acordado el cierre de la instrucción del secuestro de la ex concejal de Maracena (Granada) Vanessa Romero (PSOE), por los que constaban como investigados la ex alcaldesa Berta Linares y el ex concejal de Urbanismo Antonio García, ambos socialistas, como presuntos inductores de la detención ilegal. Romero declaró que aquel día guardaba documentación en el maletero de su vehículo que podría comprometer a Noel López, número dos del PSOE andaluz y ex alcalde de Maracena.

El auto, con fecha de este martes 9 de enero, decreta que sólo sigue el caso contra el entonces novio de la alcaldesa, Pedro Gómez Rosa, como supuesto autor material de la detención ilegal, dos delitos de amenazas, un delito leve de lesiones y un delito de lesiones psíquicas.

Según el auto, el archivo de la investigación contra Linares y García responde a la «inexistencia de indicios» que corroboren «siquiera de forma indirecta» la realidad de la supuesta reunión celebrada en enero para planificar el secuestro y descrita por el ahora único procesado.

La Fiscalía y el resto de las partes implicadas en la causa tendrán ahora un plazo de diez días para solicitar la apertura del juicio oral y formular sus escritos de acusación, o pedir el sobreseimiento de la causa. Antes de este auto ya quedó fuera de la causa Noel López, secretario de Organización del PSOE andaluz, por su condición de aforado y por haberse archivado la pieza separada abierta para analizar un posible trama de corrupción urbanística. El secuestro

El secuestro, recordemos, ocurrió en la mañana del pasado 21 de febrero, después de que Romero dejara a sus hijos en el colegio y se encontrara con el secuestrador, al que conocía por ser en ese momento novio de la alcaldesa. El procesado le puso como excusa para subir a su coche que se había quedado sin gasolina y, ya dentro del vehículo, la amenazó con una pistola que la Guardia Civil ha confirmado que era simulada.

En un momento dado, ató a la edil con bridas de pies y manos, le tapó la cabeza y la obligó a meterse en el maletero de su vehículo, que estacionó en un local de Armilla (Granada) antes de marcharse. Ella logró escapar y pedir ayuda, tras lo que denunció los hechos ante la Guardia Civil.

La Audiencia de Granada ya revocó en noviembre de 2023 el auto por el que se abrió una investigación paralela por una presunta trama urbanística en el Ayuntamiento de esta localidad al entender que las irregularidades denunciadas por la ex concejal socialista Vanesa Romero no quedan corroboradas en lo documentos intervenidos a raíz de su secuestro y que, por tanto, las conclusiones policiales se basan en «meras sospechas» aportadas por su testimonio.