Juan Espadas, con su mujer imputada, ordena al PSOE desviar la atención de los ERE con el ‘caso Marbella’

En el PSOE andaluz (PSOE-A) andan a la desesperada para intentar limpiar su imagen de los cañonazos mediáticos que está recibiendo y que, en realidad, se ha buscado. La desastrosa gestión de Pedro Sánchez al frente del Gobierno de la Nación tampoco ayuda a mejorar una imagen destrozada en la comunidad andaluza por la corrupción socialista que, lejos de quedarse únicamente en el ‘caso ERE’, suma cerca de 130 causas en los juzgados. Por todo ello, el líder del PSOE-A, Juan Espadas, ha ordenado a los suyos intentar desviar la atención de todo esto con el ‘caso Marbella’, una trama en la que, aunque los socialistas intentan señalar a la alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP), ha sido el propio juez quien ha dicho que no ha tenido ningún tipo de relación con los hechos que se investigan. La que sí ha tenido relación con hechos investigados es la mujer de Juan Espadas, Carmen Ibanco, imputada en el ‘caso Faffe’.

Pero poco importa esta realidad a un PSOE andaluz al que ni siquiera la dignidad le hace evitar pedir explicaciones a nadie por causas de presunta corrupción. No hay día, de hecho, en el que un socialista andaluz no hable sobre la trama de corrupción en Marbella, por la que no hay ningún popular investigado. Hasta tal punto llegan sus delirios, que incluso han pedido en distintas ocasiones «explicaciones» a un Juanma Moreno que debe alucinar cada vez que les escucha.

Pero lo peor de todo es que el líder del PSOE-A, Juan Espadas, ¡tiene a su mujer investigada en el ‘caso Faffe’ por haber sido presuntamente enchufada! Ella es, recuerden, quien dio un esperpéntico espectáculo con su ya famoso ‘word perfect’.

Y es que la mujer del secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, fue citada el pasado 25 de enero ante la Policía judicial en calidad de investigada en la causa abierta por el Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla que indaga los presuntos ‘enchufes’ en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).

Ibanco compareció ante los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aunque, según señalaron entonces fuentes del caso a OKDIARIO Andalucía, se acogió a su derecho a no declarar. La esposa del líder de los socialistas andaluces, que en septiembre del año pasado también compareció en la comisión de investigación del Parlamento de Andalucía, se encuentra en una lista de 84 trabajadores que entraron de forma presuntamente irregular en la citada fundación para formar parados.

Sin embargo, desde el PSOE andaluz tienen la poca vergüenza de exigir explicaciones al PP por una alcaldesa de Marbella que no sólo no está investigada -como sí lo está Carmen Ibanco, esposa de Espadas-, sino que el propio juez ya desestimó la opción de imputarla. Eso sí, Juan Espadas nunca jamás ha hecho mención alguna acerca de la alcaldesa de Marbella, simplemente ha ordenado a los suyos que den caña con un asunto que esperaban que fuera el último clavo ardiendo al que agarrarse. Sin embargo, tan ardiendo está, que les ha salido el tiro por la culata.