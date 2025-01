Investigan insultos racistas a la primera musulmana en lograr ser alto cargo de la Policía Nacional

La melillense Layla Dris Hach-Mohamed fue nombrada la semana pasada nueva comisaria de la Policía Nacional de Jaén. Se trata de la primera mujer musulmana y de Melilla en llegar a ser alto cargo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). Desde su nombramiento, PSOE y Coalición por Melilla (CpM) han denunciado los «ataques racistas y xenófobos» sobre Layla Dris por su ascendencia y orígenes. De hecho, los servicios jurídicos de la Dirección General del Cuerpo Nacional de Policía ya han abierto una investigación sobre estos ataques en las redes sociales dirigidos contra la nueva comisaria de la Policía Nacional en Jaén.

La investigación, según ha indicado desde la propia Policía Nacional, se centra en valorar si referirse a ella como «infiltrada» o «mora invasora» a través de comentarios en las redes sociales puede ser constitutivo de un delito de odio para así identificar a los autores y llevarlos a responder por ello ante los tribunales.

El PSOE señala al PP

Layla Dris es una de las cuatro mujeres que actualmente son comisarias jefas en España. Dris tomó posesión el pasado 9 de enero como comisaria jefa provincial de la Policía Nacional en Jaén. Fue a partir de aquí cuando se desató en las redes sociales numerosos comentarios con descalificaciones dirigidos a la nueva comisaria.

En este contexto el portavoz de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE en Melilla, Rafael Robles, ha mostrado su absoluta condena «a la campaña de odio» que se ha producido durante estos últimos días desde su toma de posesión la pasada semana.

«Layla Dris es la primera mujer de origen musulmán y melillense que accede a un alto cargo de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Sin embargo, algunos sectores de la población, llenos de odio, no han tardado en atacar a esta mujer por sus orígenes sin tener en cuenta sus treinta años de trayectoria profesional», ha lamentado el socialista.

Robles ha criticado que las redes sociales «se han llenado de mensajes de odio e islamófobos» contra esta melillense, «especialmente ha sido en la red social X donde se ha concentrado el mayor número de insultos y algunos de los participantes en esta campaña de odio han afirmado orgullosos ser seguidores del Partido Popular y de su líder Alberto Núñez Feijóo».

Ante esta situación, «desde el PSOE nos echamos las manos a la cabeza», ha señalado Robles. «¿Es esta es la España que quiere la derecha y la ultraderecha? ¿Una España rota, dividida y llenada de violencia donde el respeto no tiene cabida? No podemos tolerar que en nuestro país se impongan el racismo, el odio y las amenazas como estilo de vida. Ese no es el camino», ha lamentado.

El PSOE ha indicado que los delitos de odio que se han cometido contra esta mujer no pueden quedar impunes. «Desde el Partido Socialista mandamos todo nuestro apoyo a Layla Dris y confiamos en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encuentren y sancionen a los culpables», ha subrayado.

CpM

Por su parte, el diputado de CPM y vicepresidente segundo de la Asamblea de Melilla, Rachid Bussián, ha manifestado que desde su grupo asambleario no han salido del asombro «al comprobar la ola de odio y xenofobia que ha generado en ciertos sectores» el nombramiento de Layla Dris como jefa de la Policía Nacional en Jaén.

«Nos sentimos orgullosos del éxito profesional de una mujer que ha demostrado su valía y capacidad para ostentar los más altos cargos del Cuerpo de la Policía Nacional», ha dicho.

El diputado ha añadido que rechazan y condenan a quienes pretenden confrontar y romper la convivencia en el país. «Se trata de sujetos que buscan la inestabilidad y enfrentamiento en una sociedad solidaria, pacífica e integradora como la española’, ha afirmado Bussián.

El parlamentario de la oposición ha subrayado que el pueblo de Melilla se caracteriza por su convivencia y magnífico entendimiento entre las diferentes razas y culturas. «Todos y todas formamos parte de una sociedad genuina en un espacio de comprensión y respeto mutuo» ha subrayado el vicepresidente de la Asamblea.

Bussián ha enfatizado que no pueden tolerar ataques tan provocadores cargados de animadversión hacia una ciudadana melillense tan ejemplar. «Esperamos que sean perseguidos y castigados los responsables de tan ignominiosa campaña», ha concluido.

También la Fundación Internacional de Derechos Humanos (IHRF-España) ha condenado los insultos y ataques racistas. En un comunicado, la Fundación ha expresado su «más rotunda condena y rechazo ante este tipo de manifestaciones que atentan contra la dignidad humana, la igualdad, los derechos humanos y derechos fundamentales».