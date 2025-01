La Policía busca a un grupo de magrebíes por la brutal paliza a un vecino de Murcia para robarle

Así resume la víctima la paliza brutal que sufrió a manos de unos ladrones, supuestamente magrebíes, en Murcia: «Eran cuatro o cinco muy jóvenes que hablaban en árabe y el primero que me golpeó era un encapuchado de raza negra». Mariano, un vecino de Murcia de 58 años, ha relatado a la Policía Nacional que tras los golpes le robaron su teléfono móvil.

Los agentes ya revisa las cámaras de seguridad de la zona para identificar por completo a los autores del violento robo, sospechan que alguno es menor de edad, y no se descarta que el grupo de agresores sea también responsable de otro asalto cometido en días anteriores.

La víctima, Mariano Fernández, un corredor de 58 años, se recupera de sus graves heridas en el Hospital Reina Sofía de Murcia. Allí le han tenido que reconstruir la oreja que los agresores estuvieron a punto de arrancarle por completo. Le han operado un hombro, el otro lo tiene dislocado y no puede utilizar ambos brazos para atender a su hija que sufre una afectación que le impide valerse por sí misma.

Una paliza tremenda

El pasado jueves 9 de enero, Mariano Fernández caminaba por la mota del río, cuando se cruzó con el grupo de agresores.: «Yo pasé andando y de repente uno se me acercó por detrás y comenzó a golpearme con fuerza con una porra extensible». La víctima sólo tuvo tiempo de confirmar que el agresor que escondía su rostro con una capucha era de raza negra. Ya en el suelo, Mariano comenzó a recibir una paliza brutal a golpes y patadas por todo el cuerpo, incluida la cabeza.

Tras los golpes, y con la víctima de 58 años a punto de perder la conciencia, le tiraron por un terraplén de la ladera del río. Mariano quedó inerte en el lugar, pero todavía pudo escuchar algo más: «Desde arriba, el resto del grupo le gritaron algo en árabe sobre el teléfono móvil y el agresor se me acercó y me lo quitó del bolsillo».

A duras penas, Mariano consiguió trepar por la ladera sin ayuda de los brazos ya que los tenía destrozados. Ya en el malecón una pareja de jóvenes le prestó auxilio y llamó a la Policía. Le trasladaron al hospital donde le tuvieron que operar de una fractura de hombro. También le reconstruyeron la oreja semi seccionada. Además le habían roto un par de costillas y dislocado el otro hombro a patadas.

Otro robo en la misma zona

Ahora la Policía Nacional busca a un grupo de magrebíes como presuntos autores del robo violento. «La Policía me ha dicho que dos días antes había pasado algo similar con un hombre más mayor que yo, no sé si se trata de un asunto de bandas, de que el chico que me robó estaba haciendo alguna prueba para la banda», explica Mariano desde el Hospital Reina Sofía de Murcia.

Según ha podido confirmar OKDIARIO de fuentes policiales, la investigación descarta ese extremo y también niega que los autores de la paliza en Murcia pertenezcan a una banda organizada. Sí busca a un grupo de jóvenes ladrones magrebíes como autores del asalto violento e investiga el caso como un robo con violencia en concurso con un delito de lesiones graves.