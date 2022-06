Inmaculada Nieto, candidata de Podemos a la Junta de Andalucía, llama homófobo al obispo de Huelva

Inmaculada Nieto, candidata de Podemos a la Junta de Andalucía, ha dicho a través de sus redes que el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, hizo un «mitin» homófobo que ataca tanto a los derechos de las mujeres como al derecho a «morir dignamente».

Canal Sur emite un alegato del Obispo de Huelva en favor de la derecha y la ultraderecha. Un mitin homófobo, en contra los derechos de las mujeres o del derecho a morir dignamente. Un mitin de la Andalucía en blanco y negro que vamos a evitar el 19J. pic.twitter.com/X4LB4OYy5d — Inmaculada Nieto (@InmaNietoC) June 5, 2022

Asimismo, Izquierda Unida también ha cargado contra el obispo a través de sus redes sociales afirmando que durante la homilía llamó a votar a la derecha el 19J. Además, también acusaron a Canal Sur, alegando que se trata de una grave injerencia por parte de la televisión pública en plena campaña electoral. «¿Tan mal les van sus sondeos internos?», ha preguntado la coalición de izquierdas en referencia a las encuestas internas que maneja la derecha.

Canal Sur ha emitido en directo al Obispo de Huelva llamando a votar a la derecha el 19J. Se trata de una grave injerencia por parte de la televisión pública, dirigida por Moreno Bonilla, en plena campaña electoral. ¿Tan mal les van sus sondes internos? pic.twitter.com/IJN01jxe67 — IU Andalucía🔻 (@iuandalucia) June 5, 2022

En su homilía en la misa pontifical de Pentecostés celebrada en la aldea del Rocío y emitida por Canal Sur el prelado dijo que la Iglesia sabe que la fe ni es, ni puede reducirse a un programa de acción política y que los católicos votan a diferentes partidos políticos. Aunque también añadió que «todos debemos tener en cuenta las afinidades o incompatibilidades de nuestros principios morales con los proyectos, programas y actuaciones de cada uno de ellos.»

Ahora bien, esto no impidió que tanto la candidata podemita como Izquierda Unida cargasen contra el clérigo manipulando su discurso en el que simplemente defendía la doctrina social de la Iglesia durante el día de Acción Católica y apostolado seglar. Además, Santiago Gómez Sierra, no sólo defendió puntos que chocan con la ideología de la izquierda, sino que también alzó la voz a favor de la inmigración, cuestión que no casa con el mensaje de partidos conservadores como Vox.

En este sentido, el obispo de Huelva ha recordado la nota publicada por los obispos de las diócesis de Andalucía el pasado 1 de junio, donde defendían que «para ejercer nuestras responsabilidades como ciudadanos es necesario respetar el derecho a la vida humana inviolable desde su concepción hasta su muerte natural. El reconocimiento, la promoción y la ayuda a la familia, comunión estable entre un hombre y una mujer abierta a la vida. La protección del derecho de los padres a educar a sus hijos como según las propias convicciones morales y religiosas. El respeto a la dignidad de toda persona a la libertad religiosa, a los valores espirituales y a la objeción de conciencia. La defensa y ayuda de los más débiles en sociedad como ancianos, jóvenes parados e inmigrantes.»

Además, el prelado añadió que al invocar estos criterios no pretenden imponer una ordenación jurídica a la vida social derivada de la revelación cristiana, sino que únicamente apelan a principios morales accesibles a la razón. «Hay asuntos que deben estar por encima de las diferentes estrategias de partido porque son temas exigidos por la razón por la ley natural y por el verdadero humanismo», ha señalado.