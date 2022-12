Halladas dos excursionistas muertas por congelación en Sierra Nevada

Los cadáveres de dos mujeres de 55 y 57 años, ambas de origen húngaro, han aparecido en las inmediaciones del albergue universitario del paraje Hoya de la Mora, en el entorno de Sierra Nevada, en Granada. Las excursionistas presentaban signos de congelación y no hay indicios de violencia, por lo que todo apunta a que fueron víctimas de las bajas temperaturas.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación después de que una persona avisara en la tarde de este pasado lunes, sobre las 14:00 horas, de que había encontrado dos cuerpos que aparentemente podían corresponder a los de dos mujeres fallecidas.

Los agentes del Instituto Armado se desplazaron al lugar y, avisados los servicios médicos, certificaron que las dos personas habían muerto, sin que hubiera indicios de muerte violenta pero sí signos de congelación, tal y como han indicado a Europa Press fuentes de la Benemérita. El protocolo judicial ha quedado activado.

No consta que las mujeres residan en España y se investiga si se encontraban en la zona practicando turismo o senderismo. Aunque será la autopsia la que facilite más detalles sobre su muerte, al no haber indicios de violencia las pesquisas no se dirigen de momento contra ninguna tercera persona, y cabe la hipótesis de que se hubieran perdido en la zona e intentado refugiarse en el albergue.

Rescatada una mujer con alzhéimer

En otro orden de cosas, un helicóptero de la Guardia Civil ha rescatado a una mujer de 70 años residente en Mairena del Aljarafe (Sevilla) que padece alzhéimer y cuya desaparición había denunciado su familia horas antes.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, durante la mañana del pasado domingo, la familia de la mujer -muy conocida en Mairena del Aljarafe a cuenta de su prolongada trayectoria profesional- denunció su desaparición. Su búsqueda arrancó pasado el mediodía.

La mujer no llevaba consigo ningún teléfono móvil ni dispositivo de localización, por lo que la Guardia Civil declaró su desaparición como de riesgo alto dada su edad y su enfermedad.

La mujer fue finalmente avistada por la tripulación de un helicóptero del Instituto Armado, sentada entre la maleza y el barro del paraje conocido como Camino de Los Villares. Fue rescatada el mismo domingo, a las 16:54 horas, por unos efectivos que la encontraron desorientada, pero sin síntomas de hipotermia.