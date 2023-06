El Gobierno sigue insultando: Ribera acusa a la Junta de tener un «comportamiento gamberro» en Doñana

El Gobierno de Pedro Sánchez y sus tentáculos socialistas siguen basando en el insulto la precampaña electoral. La última en hacerlo ha sido la Ministra para la Transición Ecológica y vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, que ha acusado a la Junta de Andalucía de tener «un comportamiento gamberro» en Doñana.

«Yo creo que lo que hay es una campaña de acoso a Doñana por parte del PP y de Vox en el Parlamento andaluz, que afecta directamente a la inmensa mayoría de los regantes que cumplen con una legalidad estricta y exigente, y que colocan en los mercados europeos productos de alta calidad y se ven amenazados por una duda reputacional inducida precisamente por ese comportamiento gamberro con respecto al cumplimiento, a la vigilancia y a la responsabilidad de aplicar las normas europeas y cuidar esa gran catedral ambiental que es el Parque Nacional de Doñana y sus acuíferos», ha señalado Teresa Ribera en una declaración a medios de comunicación.

Además, Ribera ha lanzado un hilo en redes sociales en el que ha seguido intentando criminalizar a la Junta de Andalucía:

«Basta ya de ruido e intoxicación a propósito de Doñana y las fresas. Tenemos un problema serio de protección de uno de los espacios más ricos y emblemáticos en nuestro país. Las iniciativas de Moreno Bonilla y Vox han creado un segundo problema igualmente importante: el desafío que representa a la ley vigente y a nuestra obligación de velar por la ejecución de sentencias del TJUE.



Y un tercer problema y que hay que evitar que se materialice. No debe generar daños a ningún agricultor español. Los productos españoles cumplen rigurosamente la legislación, son seguros y defendidos por el gobierno español. La defensa del buen hacer de agricultores y ganaderos españoles es importante. Como también lo es evitar ningún riesgo reputacional para ellos avalando una ley contraria al derecho europeo y la protección de Doñana.



Así que a) dejen de mentir, b) expliquen de dónde proponen sacar el agua (de los regantes legales a quienes va destinada la del trasvase acordado?del acuífero?) C) mientras no tengan respuestas solventes, no pongan en riesgo Doñana ni agricultores y abandonen el proyecto de ley».