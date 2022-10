El Gobierno confirma que la exhumación de Queipo de Llano será en noviembre y «de un día para otro»

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, se ha mostrado «convencido» este jueves de que la exhumación de los restos del general golpista Gonzalo Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena de Sevilla se realizará de forma «inmediata» y «en cumplimiento» de la Ley de Memoria Democrática que ha entrado en vigor.

En declaraciones a los medios, Fernández ha manifestado que el Gobierno tiene el «convencimiento» de que la exhumación y retirada de los restos de Queipo de Llano del lugar preeminente que ahora ocupan en el interior de la basílica será «de un día para otro», aunque ha asegurado también que no dispone de una fecha concreta, aludiendo, eso sí, al mes de noviembre, tal y como «ha manifestado» la propia Hermandad de la Macarena.

«Confiamos en que de un día para otro», ha subrayado el delegado del Gobierno en Andalucía, que ha asegurado que los contactos entre la Secretaria de Estado de Memoria Democrática y la Hermandad de la Macarena están siendo «permanentes».

De hecho, el responsable de este departamento, Fernando Martínez López, ha asegurado que el Gobierno va a «ayudar» a que la exhumación de Queipo de Llano y Francisco Bohórquez «se realice de una manera correcta, respetuosa y en la intimidad», remitiendo a la Hermandad de la Macarena «un protocolo» a seguir para la operación.

«Pero… ¿quién es Queipo?»

OKDIARIO Andalucía ha salido a la calle para palpar la opinión ciudadana sobre la exhumación de los restos del general golpista Gonzalo Queipo de Llano y del auditor de guerra Francisco Bohórquez Vecina. ¿Qué piensan los sevillanos al respecto? En una encuesta a pie de calle, los consultados muestran indiferencia, desconocimiento de la figura del general o directamente oposición a la exhumación de sus restos.

«Me he enterado ahora de que está aquí enterrado y que le quieren sacar. No creo que tengan que exhumarlo. Si lo enterraron ahí en su día…», desliza un joven sevillano.

Otro hombre señala que «lo que es historia se tiene que quedar como está». «Ha estado siempre aquí y no molesta a nadie. Es una decisión electoralista, como todo lo que se está haciendo últimamente», afirma. «¿Queipo de Llano? Ni idea de quién es», reconoce otro joven hispalense.