Garrucha se gasta 2.000 € en reponer el despacho donde la madre de un edil del PSOE arrojó heces y orina

El Ayuntamiento de Garrucha (Almería) ha valorado en cerca de 2.000 euros los daños derivados de la limpieza y reposición del despacho del teniente de alcalde de la localidad, Álvaro Ramos (Garrucha con la Gente), después de que la madre del concejal socialista Ángel Capel arrojara a principios del mes pasado un bote con heces y orines humanos.

Así se desprende del informe técnico emitido este martes por el arquitecto municipal de Garrucha, en el que tasa la valoración económica de los desperfectos y la limpieza en 1.943,49 euros.

El informe detalla los gastos derivados de la reparación de la tarima de madera que se vio afectada por las deposiciones así como otras labores destinadas a la limpieza del revestimiento de las paredes, cortinas, mesas y armario del despacho, además de la reposición del sillón.

El documento podrá servir para acreditar los daños en el despacho tras la denuncia interpuesta tanto por el teniente alcalde como por el alcalde de Garrucha, Pedro Zamora (PP), que se encuentra bajo estudio por parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Vera.

La denuncia ante la Guardia Civil se dirigió contra una mujer vecina de la localidad y madre del citado edil socialista, que se presentó en el despacho con un cita previa para, de forma sorpresiva, arrojar los excrementos al teniente de alcalde mientras le decía: «Como eres un cerdo, aquí tienes la mierda».

«Ahora estoy aguantando el chaparrón mediático después del chaparrón de otra sustancia peor», explicaba Ramos en una entrevista con OKDIARIO Andalucía. «La madre del concejal socialista solicitó una cita conmigo, porque soy el edil responsable de obras y servicios, para hablar de la limpieza viaria del pueblo. Como hago con todos los vecinos, le di acceso a mí despacho, y nada más entrar sacó de una bolsa un cubo de dos litros lleno de excrementos y orines humanos y los comenzó a esparcir por los muebles, sillones, salpicó cortinas, suelo… Por suerte, al alcalde y a mí nos pilló levantados y no recibimos semejante excremento encima, pero dejó las instalaciones inservibles», relató entonces el afectado.

«Eres un cerdo y como un cerdo que eres tienes que estar entre la mierda», le dijo la mujer. «Luego se puso a diez centímetros de mi cara, buscando el enfrentamiento físico, y me dijo que no me iba a pegar porque soy inválido, ya que tengo una discapacidad», manifestó en declaraciones a este periódico. Ramos también denunció otro episodio vivido en dependencias municipales con la hermana del socialista.

A tenor de estos hechos, Ángel Capel, hijo de la denunciada, pidió «comprensión» ante lo ocurrido, que derivaba de una situación que se había ido «tensando» progresivamente. «No puedo compartir las formas con las que ha transcurrido esta situación tan desagradable, pero tengo que pediros que miréis dentro de vosotros y comprendáis», manifestó en una carta compartida en redes sociales días después de los hechos. Pese a las peticiones de cese del PP y de Garrucha con la Gente, el socialista decidió no dimitir y continúa como concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Garrucha. El PSOE local no sólo no condenó los hechos, sino que mostró su apoyo al socialista: «Ángel Capel no es culpable de nada, es víctima del acoso de Álvaro Ramos. Estamos contigo y con tu familia, compañero».