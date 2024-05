La madre de un concejal socialista esparce heces en el despacho del teniente de alcalde de Garrucha

Álvaro Ramos (Garrucha con la Gente), teniente de alcalde de Garrucha (Almería), sufrió el pasado viernes un ataque por parte de la madre del concejal socialista Ángel Capel. La mujer pidió entrevistarse con Ramos para hablar de la limpieza del municipio, sin embargo, según entró al despacho del teniente de alcalde se dedicó a esparcir heces humanas y orín por los muebles, sillas y cortinas y a amenazarle, haciendo incluso referencias a su discapacidad. El PSOE de Garrucha, lejos de pedir disculpas, apoya el comportamiento incívico de la madre de uno de sus ediles e incluso ha llegado a denunciar «una campaña de acoso» contra ella. Surrealista.

«Ahora estoy aguantando el chaparrón mediático después del chaparrón de otra sustancia peor», explica Álvaro Ramos a OKDIARIO Andalucía. «La madre del concejal socialista solicitó una cita conmigo, porque soy el concejal responsable de obras y servicios, para hablar de la limpieza viaria del pueblo. Yo, como hago con todos los vecinos, le di acceso a mí despacho y, nada más entrar, sacó de una bolsa un cubo de dos litros lleno de excrementos y orines humanos, y los comenzó a esparcir por los muebles, sillones, suelo… Salpicó cortinas… Por suerte, al alcalde y a mí nos pilló levantados y no recibimos semejante excremento encima, pero dejó las instalaciones inservibles», relata el afectado.

Además, cabe destacar que mientras la mujer esparcía los excrementos por el despacho, amenazaba al teniente de alcalde diciéndole que «eres un cerdo y como un cerdo que eres tienes que estar entre la mierda» o «esta mierda te la tienes que comer, cerdo», según ha denunciado el propio Álvaro Ramos, que explica que, después, «se puso a diez centímetros de mi cara buscando el enfrentamiento físico, y me dijo que no me iba a pegar porque soy inválido, ya que yo tengo una discapacidad». «Hay que parar esto porque hoy es mierda pero, ¿mañana qué puede ser?», concluye en la entrevista Ramos.

Dimisiones

Tanto el alcalde como el primer teniente de alcalde de Garrucha (Almería), Pedro Zamora (PP) y Álvaro Ramos (Garrucha con la Gente), respectivamente, han remitido una carta al secretario general del PSOE en la provincia almeriense, Juan Antonio Lorenzo, en la que solicitan que pida «disculpas» el Partido Socialista, así como la «dimisión inmediata» del concejal Ángel Capel, hijo de la mujer denunciada por arrojar «heces y orines» en el despacho del teniente de alcalde en el Ayuntamiento, que ha quedado totalmente inutilizado, tal y como explica el propio afectado a OKDIARIO Andalucía.

Así lo reclaman el alcalde y el teniente de alcalde de Garrucha en una carta dirigida al secretario general del PSOE de Almería, en la que se quejan de «unos hechos que atacan el Estado de Derecho, el correcto funcionamiento de las instituciones y, por lo tanto, la democracia en Garrucha».

En concreto, los citados representantes del gobierno local relatan en su carta, que «los familiares» del citado concejal electo del PSOE de Garrucha «llevan alterando reiteradamente y de manera delictiva los órganos de representación ciudadana, como son el Pleno, el Gobierno y sus concejales electos».

Según critican, estos «delitos no son reprobados y, por tanto, (son) bendecidos por la agrupación Socialista de Garrucha liderada por la presidenta de PSOE provincial», María López.

«Hace unos meses, la hermana del concejal alteraba el correcto orden y desarrollo de una sesión plenaria interrumpiendo e insultando a concejales y portavoces de los representantes del pueblo», continúan relatando el alcalde y el primer teniente de alcalde, que precisan que «estos hechos fueron denunciados y están a la espera de resolución judicial».

Agregan que, el pasado 26 de abril, «la madre del concejal socialista irrumpía en las dependencias municipales para insultar y gritar al alcalde alterando gravemente el orden del Consistorio», de forma que «tuvo que ser desalojada del edificio», en el marco de unos hechos que también «han sido denunciados y están a la espera de resolución judicial».

Ya este pasado viernes, 3 de mayo, «la madre del concejal» socialista «solicitó una cita con el teniente de alcalde para tratar ‘la limpieza de las calles’», y, al llegar el despecho de Álvaro Ramos, «esparció un cubo de heces y orines por el mobiliario y el suelo», según se expone en la carta dirigida al secretario general del PSOE almeriense.

«El escatológico acto fue presenciado por funcionarios, concejales y el mismísimo alcalde, mientras insultaba y buscaba desafiante una agresión física para justificar su hedionda actitud», según denuncian Pedro Zamora y Álvaro Ramos, que agregan que «la agresora reincidente tuvo que ser desalojada a la fuerza por la Policía Local».

«Esta barbarie no sólo ha manchado la casa del pueblo y dañado la imagen de Garrucha, sino que ha atacado el honor e integridad de la trabajadora que tuvo que retirar litros de excrementos humanos», según sostienen el alcalde y el primer teniente de alcalde, que explican además que «los hechos han sido denunciados y están a la espera de resolución judicial con una solicitud de orden de alejamiento de la agresora».

«Ante lo descrito, los grupos políticos Partido Popular y Garrucha con la Gente solicitan las disculpas del Partido Socialista y la dimisión inmediata del concejal Ángel Capel, al ser incapaz de frenar estos tres actos delictivos que van es ascenso sin intención de parar», concluye la carta remitida a Juan Antonio Lorenzo, que incluye una posdata en la que se alude a la «máquina de fango» que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viene denunciando que sufren él y su familia, para aseverar a continuación que desde el gobierno de Garrucha «pedimos que pare ‘la máquina de mierda’ que estamos sufriendo por el PSOE local».