Concierto de Aitana en Madrid: a qué hora empieza, invitados y cuánto dura, setlist y cómo llegar

Hace casi una década que el público conoció a una joven cantante que participó en el famoso talent, Operación Triunfo. Corría el año 2027 cuando el programa celebró su novena edición y en ella participó Aitana Ocaña que con sólo 18 años conquistó a todos por su frescura, sus ganas y sobretodo su voz. Una voz que no ha dejado de crecer todo este tiempo y que podremos escuchar en directo en el concierto que Aitana da ahora en Madrid tras arrasar con el ofrecido días atrás en Barcelona.

El concierto celebrado en el Estadio Lluís Companys de Barcelona fue todo un éxito ya que además de presentar su nuevo disco «Cuarto Azul», sirvió para que Aitana repasara grandes hits de su carrera y no sólo eso. También contó con invitadas de excepción como su amiga Ana Guerra con la que cantó el éxito que grabaron juntas hace siete años, «Lo Malo» y alguna que otra sorpresa que los fans madrileños esperan poder vivir también con la cita para los dos conciertos que acoge ahora la capital, y que se presentan como algo apoteósico. Toma nota entonces porque te explicamos al detalle todo sobre el concierto de Aitana en Madrid, con fechas, canciones, invitados, cómo llegar y mucho más.

A qué hora es el concierto de Aitana en Madrid

Hoy miércoles 30 de julio y mañana jueves 31 de julio son las fechas reservadas para los conciertos de Aitana en Madrid y en concreto, en el Riyadh Air Metropolitano, el mismo estadio que ha acogido a grandes figuras internacionales, como el reciente concierto de los Stray Kids la semana pasado.

El concierto de Aitana dará comienzo a las 21:00 horas. Las puertas se abrirán de forma general a partir de las 18:00 horas, aunque es importante recordar que estos horarios son orientativos y podrían sufrir alguna modificación.

Si cuentas con una entrada que te permite un acceso anticipado, es recomendable estar pendiente de la información que recibirás en tu correo electrónico, ya que se detallará la hora exacta para tu acceso. Además, se recomienda no llegar con excesiva antelación debido a las altas temperaturas previstas en esas fechas, pero sí con el tiempo suficiente para ubicar tu puerta de entrada y pasar los controles con calma.

Qué invitados estarán en el concierto de Aitana

La gira Metamorfosis Season está pensada para sorprender. Si algo dejó claro Aitana en su concierto de Barcelona es que los invitados pueden convertir la noche en una experiencia irrepetible. En esa primera cita, la artista contó con la presencia de su inseparable Ana Guerra para revivir el icónico “Lo Malo”.

En Madrid, todo apunta a que también habrá colaboraciones especiales. Aunque todavía no hay confirmaciones oficiales, se rumorea con fuerza la aparición de Amaral, con quienes Aitana podría interpretar el mítico tema Marta, Sebas, Guille y los demás, o también porqué no, se podría subir junto a ella en el escenario la famosa Alaska si tenemos en cuenta que en su último disco, cantan juntas La Chica Perfecta. Una actuación más que posible si tenemos en cuenta que en la Listening Party que se celebró también en Madrid, y el pasado mes de mayo, las dos estuvieron juntas en el escenario.

Cuánto dura el concierto de Aitana

En cuanto a la duración del concierto de Aitana, basta con fijarse con el que dió en Barcelona hace una semana. La duración de ese concierto fue de casi tres horas, de modo que se espera que los fans madrileños puedan ser testigos, hoy y mañana, de todo un espectáculo de música, luz, y sorpresas con esa misma duración.

View this post on Instagram A post shared by AITANA (@aitanax)

Setlist del concierto de Aitana en Madrid

Para la lista de temas o canciones que vamos a poder escuchar, de nuevo basta con remitirse al setlist del concierto de Barcelona que fue el siguiente:

6 DE FEBRERO

SUPERESTRELLA

Teléfono

Popcorn

Lo malo (con Ana Guerra)

(con Ana Guerra) Presiento

Más de lo que aposté

Con la miel en los labios

La gent que estimo (con Josep Montero de Oques Grasses)

(con Josep Montero de Oques Grasses) Vas a quedarte

SENTIMIENTO NATURAL

11 razones

Si no vas a volver

= (IGUAL)

NO TE HAS IDO Y YA TE EXTRAÑO

Tu foto del DNI

Cuando te fuiste

+ (MÁS)

Mon amour

DUELE UN MONTÓN DESPEDIRME DE TI

MÚSICA EN EL CIELO

Los Ángeles

miamor

2 Extraños

En el coche

AQYNE

GRAN VÍA

24 Rosas

CUANDO HABLES CON ÉL

Boig per tu (con Pep Sala)

(con Pep Sala) Pensando en ti

Mariposas

Formentera

LAS BABYS

SEGUNDO INTENTO

De todas maneras, es normal que haya cambios ligeros para el público en Madrid. Por ejemplo que no estén La Gent que Estimo o Boig per tú o tal vez Ana Guerra no se suba esta noche al escenario.

Dónde es y cómo llegar al concierto de Aitana en Madrid

El Riyadh Air Metropolitano, ubicado en la Avenida de Luis Aragonés, es el recinto que acogerá los conciertos de Aitana. Se trata de un estadio amplio, con capacidad para decenas de miles de espectadores, por lo que es recomendable planificar la llegada con antelación.

Las opciones de transporte son variadas:

Metro: La línea 7 (estación Estadio Metropolitano) es la opción más recomendada. También se puede llegar por la línea 2 (Las Rosas, a 15 minutos caminando) o la línea 5 (Canillejas, a unos 5 minutos a pie).

La línea 7 (estación Estadio Metropolitano) es la opción más recomendada. También se puede llegar por la línea 2 (Las Rosas, a 15 minutos caminando) o la línea 5 (Canillejas, a unos 5 minutos a pie). Autobuses y cercanías: Varias líneas de la EMT conectan con la zona, y puedes combinar con trenes de Cercanías hasta estaciones cercanas.

Varias líneas de la EMT conectan con la zona, y puedes combinar con trenes de Cercanías hasta estaciones cercanas. Coche o moto: Existe la posibilidad de reservar plazas de aparcamiento para los días 30 y 31, aunque se recomienda el transporte público para evitar retenciones y colas a la salida.

Un consejo útil es llevar la entrada descargada en el móvil o impresa para agilizar el acceso. Si tienes algún problema con tu entrada, habrá una taquilla de incidencias en el lateral oeste del estadio para resolver cualquier incidencia. Además, está permitido llevar una pieza de fruta o un sándwich por persona, algo que agradecerás si planeas llegar temprano para conseguir una buena ubicación.