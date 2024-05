El edil socialista cuya madre esparció heces en el Ayuntamiento pide comprensión: «Yo la entiendo»

Ni dimisiones ni disculpas. El PSOE de Garrucha (Almería) se ha posicionado defendiendo al concejal socialista cuya madre esparció heces por el despacho del teniente de alcalde y, por supuesto, no ha cesado al edil de su cargo. Además Ángel Capel, el citado concejal, ha pedido «comprensión» ante lo ocurrido y ha incidido en que la motivación de su madre a la hora de actuar ha sido por ver «cómo quieren destruir» la «honra» de su hijo y «poner en tela de juicio todo lo conseguido con tanto esfuerzo». «Entiendo que una madre acertadamente o no, actúe como madre», ha indicado.

«No puedo compartir las formas con las que ha transcurrido esta situación tan desagradable, pero tengo que pediros que miréis dentro de vosotros y comprendáis», ha manifestado en una carta que ha compartido a través de sus redes sociales después de que el teniente alcalde y el alcalde de Garrucha, Pedro Zamora (PP) solicitaran su dimisión.

Capel, quien se ha mostrado dispuesto a «aceptar toda crítica y alabanza» a su gestión, ha asegurado que es objeto de una «persecución personal» y de acciones de «deshonra» hacia su persona por parte de un «sujeto con ansias infinitas de poder, que ha encontrado la pieza perfecta para actuar sin cortapisas y llegar a manipular a partidos políticos a su antojo», según ha dicho en referencia a teniente alcalde.

«Se me acusa de ladrón pero no he sido llamado a ningún juzgado por ello, y siendo inocente, el teniente de Alcalde emite una carta a instituciones de la Junta de Andalucía. Desde aquí, insto a Álvaro Ramos a que publique, al igual que la última carta, la primera que mandó al delegado del Gobierno, en la que pedía que se hiciera una caza de socialistas que trabajaban en el puerto de Garrucha», ha trasladado.

Con ello, ha criticado las «acusaciones pretenciosas» que se realizan en «una auténtica carta propia de la época de la posguerra, pidiendo que nos fusilen a los rojos que trabajamos en las instituciones de la Junta de Andalucía». Con ello, ha afeado que el teniente alcalde se oculte tras una «cortina de honradez y buena persona aplaudida» por sus «vasallos del PP y Vox», según ha referido.

«No he sido jamás denunciado ni calumniado por ningún vecino ni compañero de mi pueblo, Garrucha. Vengo de una familia que contribuyó a que Garrucha sea lo que es y ni yo ni la gente que me quiere vamos a permitir que un ser que desprende odio, rencor y repelencia, manche mi nombre», ha aseverado.