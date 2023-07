Fin al chiringuito del PSOE en Carboneras, con madre y tío del ex alcalde condenados por comprar votos

El PP se ha hecho este viernes con la Alcaldía de Carboneras (Almería) 40 días después de las elecciones municipales del 28M, arrebatándole el gobierno local a un PSOE que ha convertido este pueblo de 8.000 vecinos en su cortijo particular en las últimas décadas: prevaricación, sobresueldos, amenazas a empresarios e incluso unos Goya desaparecidos. Entre los implicados, tres miembros de una misma familia con un nexo en común: la compra de votos.

El ex alcalde Cristóbal Fernández fue condenado en 2006 por delito electoral por presionar al conserje de un colegio para que votara al PSOE en las municipales de 1999. Dimitió y arrastró a su hermana, la concejal Rosario Fernández, pero el Consejo de Ministros de José Luis Rodríguez Zapatero indultó a ambos. Un año después, Fernández volvió a ganar las elecciones por mayoría absoluta.

Tras salir indemnes de este primer delito no dudaron en repetir. El regidor fue condenado en 2022 por prevaricación al adjudicar ‘a dedo’ unas obras por valor de medio millón de euros y la edil fue condenada por delito electoral tras prometer empleo a cambio de votos en las municipales de 2007.

Años después, la Alcaldía recayó en José Luis Amérigo, sobrino de Fernández e hijo de la citada concejal. Y es que el PSOE de Andalucía, ya saben, es «una empresa familiar que da trabajo a hijos, hermanos y cuñados», como denunció en su día Teresa Rodríguez.

Amérigo heredó el cargo y el modus operandi. En 2022 desfiló por los tribunales acusado de presuntos delitos de prevaricación y malversación por desviar «sin control» fondos locales para sobresueldos y gratificaciones extraordinarias. También se le acusó de comprar votos… y no pagarlos. Almería Hoy publicó una conversación grabada en el despacho del alcalde en la que un vecino le exigía, desesperado, el trabajo fijo prometido a cambio de 70 sufragios.

No son los únicos antecedentes del PSOE de Carboneras. Por el banquillo de los acusados han pasado también otros concejales y ex concejales, como la ex edil de Urbanismo, Josefa Cruz Orta, que fue juzgada -y absuelta- por la compra con dinero público de 80 láminas de Goya que nunca aparecieron.

Además, el que fuera primer teniente de alcalde de Carboneras en la pasada legislatura, Pedro López, fue denunciado por amenazar a un empresario con cerrarle el bar. «Iba bebido, no lo recuerdo», se justificó el socialista. El juicio ha quedado visto para sentencia.

El popular Felipe Cayuela, nuevo alcalde

Las elecciones municipales del 28 de mayo se saldaron con empate a seis escaños entre PP y PSOE. El único edil de Ciudadanos (Cs) y ex regidor independiente, Salvador Hernández, deshizo el empate y otorgó la Alcaldía al candidato popular, Felipe Cayuela.

Amérigo pasa así la oposición tras cuatro años de mandato. Cabe reseñar que el Pleno celebrado este viernes fue aplazado por la interposición de un recurso contencioso-electoral de los socialistas, que alegaban unas presuntas irregularidades en el voto por correo.

El Tribunal Superior de Justicia falló que la investigación abierta en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Vera por presunto fraude electoral no pasan de «meras alegaciones insuficientes para anular el resultado electoral».