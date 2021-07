Casi un mes después de que el PP dejara a Luis Salvador, hasta hoy alcalde de Granada, con un equipo de Gobierno formado por él mismo y otro concejal, ha decidido anunciar su dimisión. La situación política era insostenible, toda vez que ni siquiera podría convocar una junta de gobierno local. Por fin, Salvador da un paso a un lado, y será Paco Cuenca (PSOE) quien tome de nuevo el poder en la capital.

Salvador ha señalado que «Granada necesita desde ya unión y estabilidad» y, por tanto, apoyará a «la lista más votada». «No está en mi ánimo ni entrar como teniente de alcalde ni en la junta de gobierno local. Creo que habiendo sido alcalde dos años puedo ayudar de otras maneras», ha subrayado.

«Están pasando cosas tan grandes desde hace tanto tiempo que no han cuestionado quién pudiera ser el candidato del PSOE. He oído que se han hablado de mociones de censura. Como no les he oido nunca una noticia con una situación que impide. Yo no me voy a meter en qué candidato presenta el PSOE porque estaríamos en un problema de la política, que es el bloqueo. Lo primero que tienes que saber es si puedes gobernar o no y si no, dejar que haya un gobierno. ¿Se imaginan que pusiera un veto en otro lado? Cada uno por sentido de la responsabilidad sabrá a qué candidato presenta», ha señalado.

Terremoto

Hace un par de semanas, Luis Salvador dejaba por primera vez abierta la puerta a su salida. Y es que se refería a la crisis «política, no institucional» que atraviesa el Ayuntamiento granadino admitiendo por fin que «todas las posibilidades están abiertas».

«Si el PP respondiera al cumplimiento de acuerdo con Ciudadanos por cuatro años, seguiría de alcalde. Si hay que buscar otro tipo de fórmulas, salvo la fórmula de buscar miembros que se sumen a la Junta de Gobierno Local que también me mantendría como alcalde, soluciones de acuerdo con otros grupos, supondría hacer que otra persona fuera alcalde», señalaba entonces Salvador.