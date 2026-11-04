Detenido un hombre por difundir pornografía infantil de un menor con el que contactó a través de un videojuego

La Guardia Civil ha detenido este miércoles en Linares (Jaén) a un hombre de 47 años acusado de grooming y corrupción de menores por difundir contenido pornográfico de un menor de 12 años con el que contactó mediante un videojuego. Las investigaciones prosiguen con el objetivo de identificar a más posibles víctimas.

Las primeras conexiones entre ambos se establecieron a principios de este año, cuando el individuo reaccionó a una publicación del joven en el videojuego. Después, el hombre solicitó que le agregara y le invitó a hablar a través de las redes sociales. El autor ya sabía que el chico era menor de edad y empezó a conversar con él, fingiendo compartir la misma pasión que el niño tiene por las carreras y los coches deportivos. Según las investigaciones, el agresor hizo esto con el objetivo de «ganarse su confianza».

El primer intercambio de mensajes derivó en conversaciones, imágenes y vídeos de carácter sexual. A su vez, el acusado, gracias al anonimato que pueden otorgar las redes sociales, envió al menor diversos archivos de contenido pedófilo, pero, gracias a las pesquisas sobre los perfiles del hombre, las autoridades le han localizado en la región jienense mencionada. En el registro se le han incautado cinco dispositivos móviles, 15 de almacenamiento, tres ordenadores portátiles y una CPU. La Benemérita no descarta contactos del autor con otros menores.

La operación la han llevado a cabo los agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Valencia. Las diligencias han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción número 2 del Tribunal de Cartarroja. Igualmente, los investigadores continúan trabajando para conocer el alcance de los hechos.

¿Cuántos años son de cárcel?

En España, una persona acusada de los delitos comentados podría enfrentarse a penas de entre 6 y 14 años de prisión, pudiendo ascender por el número de agravantes cometidos.

El artículo 189 del Código Penal, difusión de pornografía infantil, señala que la pena base se encuentra entre 1 y 5 años, pero al ser menor de edad podría llegar hasta los 9. El 183, ciberacoso sexual o grooming, en este caso, sería de entre 6 meses y 2 años por obligar a facilitar el contenido, y de entre 1 año y 3 años por proponer un encuentro. Esta suma, en sus picos máximos, alcanzaría la cifra de los 14 años.