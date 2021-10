La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Cádiz a un entrenador de fútbol como presunto autor de los delitos de exhibicionismo y abusos sexuales a menores, siendo su víctima un chico de 11 años de edad, con el que contactó a través de una red social utilizando su posición en el equipo técnico de un equipo de fútbol, para ganarse la confianza del menor y mantener e intercambiar conversaciones e imágenes. La rapidez en presentar la denuncia por parte de la familia del menor ha sido clave para poner a disposición judicial al ahora detenido.

Según informa el Instituto Armado en una nota, la investigación de la denominada operación ‘Engatusa’ se inició a raíz de una denuncia presentada en la Guardia Civil de Chiclana de la Frontera, donde la familia de un menor de 11 años relataba cómo su hijo había caído en la red de un adulto con el que habría mantenido conversaciones de contenido sexual llegando a intercambiarse fotografías intimas a través de la red social.

Así, y tras ganarse la confianza del menor utilizando su posición dentro del equipo técnico de un club de fútbol de la provincia, el adulto había ido llevando las conversaciones hacia temas de contenido íntimo y sexual, procediendo a continuación a coaccionarlo con la amenaza de revelar el contenido de sus conversaciones entre los contactos del menor si no seguían intercambiando este tipo de imágenes.

La familia del menor, al descubrirlo, interpuso la denuncia ante la Guardia Civil, por lo que los agentes iniciaron una investigación para localizar al responsable. Como resultado de las investigaciones realizadas, se detuvo al sospechoso como presunto autor de los delitos de exhibicionismo y abusos sexuales a menores, incautando en el domicilio numeroso material informático que actualmente se encuentra en estudio ante la posibilidad de que hubiese otras víctimas.

El detenido tenía antecedentes por hechos similares cometidos en la provincia de Almería, y se encuentra a la espera de resolución del recurso presentado por su defensa ante el Tribunal Supremo de la sentencia a 25 años de prisión que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La operación ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz.

La Guardia Civil alerta de los riesgos asociados a las tecnologías de la información y la comunicación desde la prevención, dando charlas en los Centros Educativos a través del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos y aconsejando el uso responsable de las mismas.

Sobre todo, para evitar casos como éste, la Guardia Civil recomienda impartir enseñanzas tendentes a no captar imágenes de contenido lesivo para su persona y, muy especialmente, las de contenido sexual de menores, no proceder a su reenvío a través de las aplicaciones móviles o redes sociales, y no almacenarlos en teléfonos móviles y ordenadores.

También recomienda asegurarse de que no existe copia de seguridad de los mismos, y tener en cuenta que una vez que compartes un archivo o lo subes a una red se deja de tener control sobre el mismo. Por último, en caso de recibir un archivo con dichos contenidos, la institución ha recordado la importancia de ponerlo inmediatamente en conocimiento de los padres y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Condena previa

El entrenador de fútbol de 30 años detenido como presunto autor de los delitos de exhibicionismo y abusos sexuales a menores en San Fernando (Cádiz) cuenta con dos condenas anteriores dictadas por la Audiencia Provincial de Almería –una de ellas ya ratificada por el TSJA– por embaucar a menores de un campamento de verano de Ronda (Málaga) a los que pedía imágenes de carácter sexual con las que posteriormente elaboraba material pedófilo que después difundía.

La última de las sentencias fue dictada el pasado mes de julio por la Sección Tercera de la Audiencia de Almería, que le impuso un año y nueve meses de prisión por hacer que un menor de 13 años le remitiera fotografías de su zona íntima tras mantener con él conversaciones de temática sexual a través de Whatsapp e Instagram, las cuales fueron aportadas a la causa como prueba de cargo, según el fallo recogido por Europa Press, contra el que cabía recurso de apelación.

No obstante, el hombre ya había sido condenado también en Almería a 25 años de cárcel como autor de seis delitos de embaucamiento, ocho de difusión pornográfica a menores de edad, tres delitos de elaboración material pornográfico infantil agravados y un delito de exhibicionismo concurriendo sobre once menores, todos ellos varones, si bien el TSJA limitó el cumplimiento máximo de condena a 15 años en base al ordenamiento penal vigente.

El fallo del Alto Tribunal andaluz, que fue dictado el 6 de mayo de 2020 y recurrido en casación ante el Tribunal Supremo, confirmaba además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier oficio sea o no retribuido que conlleve contacto con menores por un tiempo superior en seis años al de duración de la pena privativa de libertad en relación con los delitos de embaucamiento y elaboración de pornografía infantil, decretándose asimismo libertad vigilada a concretar en el momento de ejecución de sentencia una vez cumplida la privación de libertad.

En concreto, según consta en la sentencia fue durante el verano del año 2016 monitor de un campamento en Ronda (Málaga) donde tuvo a su cargo a 47 menores, todos ellos con residencia en Andalucía, cuyas edades oscilaban entre los diez y los 17 años.

Allí desempeñó concretamente la función de monitor de cabañas, es decir, «responsable de dormitorios», según especifica la sentencia de origen, en la que se detalla que en anteriores ediciones del campamento también realizó labores de enfermería.

Con motivo de esta actividad de tiempo libre el acusado generó lazos de confianza con los menores, teniendo hasta tal punto ganada la confianza de los mismos que les solicitó sus teléfonos y datos de contacto para poder chatear por las aplicaciones Whatsapp e Instagram durante los meses en que no se vieran personalmente.

En ese contexto y una vez finalizado el campamento de verano del año 2016 y «con fines exclusivamente libidinosos», el acusado aprovechó los lazos de confianza que había establecido con los menores, cuyos contactos telefónicos había conseguido, para pedirles fotografías de contenido sexual a los menores, con quienes generó conversaciones de carácter íntimo y a quienes remitió vídeos con contenido pornográfico.

El monitor, sobre el que también recaen distintas órdenes de alejamiento e indemnizaciones por valor de 19.500 euros a favor de las víctimas, comenzó a contactar a partir de septiembre de 2016 con las víctimas a través de Instagram y Whatsapp e iniciaba con ellos conversaciones de temática sexual a partir de juegos de preguntas y respuesta hasta que comenzaba a pedir y enviar fotos de desnudos, consiguiendo que algunos menores le remitieran documentos gráficos.

Asimismo, llegó a quedar con alguna de las víctimas tras el campamento para verse, lo que aprovechó para mantener conductas obscenas ante la misma, como masturbarse. La investigación policial permitió entonces encontrar en la vivienda del acusado, ubicada en San Fernando (Cádiz), diferentes equipos informáticos, un disco duro y un teléfono móvil donde guardaba fotografías.

La sentencia del TSJA da validez a la descripción de hechos probados ya que los menores mantuvieron la misma versión, desde su declaración en la Policía, juzgado instructor y posteriormente en el juicio oral, considerándolas «persistentes, sin contradicciones esenciales» y «no observando en ellos, motivos espurios».

«Los menores han contado en todo momento con plenitud de detalles lo sucedido en esas ocasiones, de forma idéntica. Es de concluirse que, las declaraciones de los menores cumplen, a criterio de esta sala de Apelación con todos los requisitos exigidos por la jurisprudencia para gozar de fiabilidad», abunda la Sala. Del mismo modo, avala la cadena de custodia del material intervenido y de los mensajes investigados.

El San Fernando CD da su versión

El San Fernando Club Deportivo ha asegurado que cumplió con los requisitos exigidos por la Real Federación Andaluza de Fútbol, así como los protocolos y solicitó «en tiempo y forma» el certificado de carencia de delitos de naturaleza sexual expedido por el Ministerio del Interior en junio del presente año, necesario para tramitar la ficha federativa del «colaborador» detenido por abusos sexuales, «sin que constase delito alguno».

En una nota, el club isleño, que milita en la Primera división de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha señalado que, a pesar del derecho fundamental a la presunción de inocencia, ha decidido de forma irrevocable relevar de sus funciones.

Asimismo, el club ha condenado y lamentado los hechos ocurridos y ha afirmado que «colaborará en todo cuanto le requieran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir en un futuro en el entorno de nuestra sociedad».

