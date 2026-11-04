Detenidas tres personas por tenencia y tráfico de armas de guerra en Sevilla

La Policía Nacional ha detenido a tres personas por su presunta implicación en un delito de tenencia y tráfico de armas en la provincia de Sevilla. Los investigadores han intervenido un fusil de asalto AK-47 y un lanzacohetes anticarro M80, armamento supuestamente destinado a organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

La investigación comenzó el pasado mes de junio, cuando los agentes se enteraron de una posible existencia de una red dedicada a la comercialización de armas de guerra. Las primeras pesquisas permitieron identificar a varios individuos asentados en Dos Hermanas que actuaban como intermediarios entre proveedores de armamento y potenciales compradores.

Los agentes policiales comprobaron que uno de los sospechosos se encargaba de pasar los contactos y, también, que el precio de los fusiles de asalto, en el mercado ilegal, podía alcanzar un precio aproximado de 6.000 euros por unidad.

Los ocupantes del vehículo huyeron en cuanto vieron la presencia policial. Durante la huida, se deshicieron de una bolsa arrojándola a la vía pública. Al revisarla, los investigadores hallaron armas de guerra: un fusil de asalto AK-47 de calibre 7,62 mm y un lanzacohetes anticarro M80 de calibre 64 mm. Los dos ocupantes fueron finalmente detenidos. Posteriormente, se practicó una tercera detención relacionada con la intermediación de este armamento.

Registros domiciliarios

La Policía llevó a cabo cuatro entradas y registros domiciliarios; tres se produjeron en la población de Dos Hermanas y uno en Sevilla. La investigación ha permitido constatar la existencia de canales de comercialización de armas de guerra presuntamente destinadas a organizaciones criminales relacionadas con el tráfico de drogas. Los tres detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Dos Hermanas.

Un arma muy peligrosa

Las autoridades han dado especial relevancia a la incautación del lanzacohetes anticarro M80, ya que es un arma de uso militar que supone un importante riesgo para la seguridad pública y que se encontraba en condiciones de funcionamiento.

El M80 es un lanzacohetes anticarro y desechable de 64 mm diseñado en la antigua Yugoslavia que destaca por pesar solo 3 kg gracias a su tubo telescópico de aluminio. Tiene un alcance efectivo de 220 metros y es capaz de perforar 300 mm de acero.