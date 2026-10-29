Trabajadores municipales de seguridad de Dos Hermanas denuncian vulneraciones de sus derechos laborales

Los trabajadores de seguridad de las dependencias municipales de Dos Hermanas (Sevilla) se concentrarán el próximo viernes 6 de noviembre en la Plaza de la Constitución para reclamar al Ayuntamiento la rescisión del contrato con CMM Guard, la empresa adjudicataria del servicio de vigilancia. La plantilla denuncia vulneraciones de sus derechos laborales, sanciones de la Inspección de Trabajo y resoluciones judiciales contrarias a la compañía, y acusa al Consistorio de mantener la contratación pese a conocer estos antecedentes.

La movilización, convocada bajo el lema «¡No son sospechas, son sentencias firmes! CMM Guard, del Ayuntamiento tienes que irte», pretende visibilizar la situación que, según los representantes de los vigilantes, atraviesan los trabajadores del servicio. El colectivo señala también a Arciha de Servicios, filial vinculada a la empresa, y denuncia una persecución sindical, además de incumplimientos relacionados con las condiciones laborales y la prevención de riesgos.

Tres actas de infracción grave

Entre los principales argumentos de los trabajadores figuran tres actas de infracción grave que, según la nota difundida por el colectivo, habría extendido el Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo de Sevilla contra CMM Guard durante el periodo comprendido entre 2024 y 2026. Las actuaciones estarían relacionadas con la superación de los límites legales de horas extraordinarias y el incumplimiento de los periodos mínimos de descanso entre jornadas.

La plantilla también alude a una resolución del Juzgado de lo Social que habría declarado la nulidad de una asamblea promovida por la empresa para apartar a los delegados de personal elegidos por los trabajadores. Según los convocantes, el procedimiento concluyó con una condena solidaria de 2.500 euros por daños morales a favor de cada afectado, al apreciarse una vulneración de la libertad sindical.

Otro de los conflictos señalados afecta a la destitución del jefe de equipo después de reincorporarse de una baja médica. Los representantes de los vigilantes sostienen que la Justicia declaró injustificada la modificación sustancial de sus condiciones de trabajo y obligó a restituirlo en su puesto.

Deficiencias en los medios de trabajo

Los trabajadores aseguran, además, que la Inspección de Trabajo mantiene abiertos varios requerimientos para que la empresa subsane deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales. Entre las medidas reclamadas citan la entrega de linternas y teléfonos operativos para los turnos nocturnos, la climatización de los puestos expuestos a las altas temperaturas del verano y la dotación de equipos de protección individual y casetas de resguardo frente a los temporales de lluvia.

Las críticas se dirigen también contra el Gobierno local de Dos Hermanas. Los convocantes afirman que el Ayuntamiento ha recibido información sobre las actas de la Inspección de Trabajo y las resoluciones judiciales relacionadas con la adjudicataria. A su juicio, el Consistorio debería actuar ante los incumplimientos denunciados, en lugar de mantener la relación contractual.

«No vamos a tolerar que con los impuestos de los nazarenos se financie la explotación y el acoso laboral», señalan los portavoces de la movilización, que han invitado a los vecinos y a los medios de comunicación a acudir a la concentración del viernes frente al Ayuntamiento.