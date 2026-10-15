El PSOE de Dos Hermanas se gastó más de 18.000 euros en abanicos para un acto de presentación de un proyecto europeo

El Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla), gobernado por el socialista Francisco Rodríguez, adjudicó el pasado 13 de marzo de 2026 un contrato de suministro de abanicos por un importe de 18.089 euros, IVA incluido, con motivo de la presentación de la iniciativa ‘Dos Hermanas Conecta’. La adjudicación recayó en la empresa Custom Graphics Impresores S.L., según los datos del expediente de contratación municipal.

El contrato, tramitado bajo el objeto ‘Suministros abanicos Dos Hermanas Conecta’, supuso un desembolso superior a los 18.000 euros para la adquisición de este material promocional vinculado al proyecto. La operación quedó registrada con el número de contrato MEN2026000456 y el número de expediente 465/2026/CM.

La contratación se formalizó en marzo, coincidiendo con la puesta en marcha de las actuaciones relacionadas con ‘Dos Hermanas Conecta’. La adquisición de abanicos se enmarca en la utilización de material promocional asociado a esta iniciativa, aunque los datos facilitados del contrato no permiten determinar por sí solos el número exacto de unidades adquiridas ni el coste individual de cada una.

El proyecto de ‘Dos Hermanas Conecta’

El proyecto ‘Dos Hermanas Conecta: conectando barrios para conectar personas’ es un Plan de Actuación Integrado impulsado por el Ayuntamiento de Dos Hermanas para promover la transformación urbana, la sostenibilidad y la cohesión social. La iniciativa cuenta con una inversión prevista de alrededor de 20 millones de euros y obtuvo una concesión provisional de 11,95 millones de euros procedentes de los fondos europeos FEDER para el periodo 2021-2027.

El objetivo es reducir las desigualdades entre barrios y mejorar las infraestructuras y los servicios municipales, especialmente en las zonas con rentas inferiores a la media. Entre las actuaciones previstas figuran la creación de un centro de integración social y formación en la Zona Sur, la rehabilitación de un edificio en Montequinto para convertirlo en un centro de participación ciudadana, el desarrollo de un eje verde urbano y un plan de sombra mediante arbolado, además de mejoras de accesibilidad y eficiencia energética en viviendas públicas.

El plan también contempla un nuevo espacio cultural para impulsar la convivencia y el desarrollo social. El Ayuntamiento presentó oficialmente el proyecto el 24 de marzo de 2026, en un acto que incluyó una mesa redonda con representantes de asociaciones y entidades sociales, así como diversas actuaciones culturales. Y, como no, el acto también contó con los abanicos que le costaron a todos y cada uno de los nazarenos un total de 18.000 euros.