Sergio Ramos tiene una espectacular finca en Sevilla: 44 hectáreas, caballos de pura raza y una mansión de lujo

Sergio Ramos ha construido, lejos de los terrenos de juego, uno de sus proyectos personales más importantes. El futbolista cuenta con una espectacular finca en la provincia de Sevilla, un espacio de 44 hectáreas en el que combina su pasión por los caballos, la vida familiar y el desarrollo de sus negocios. La propiedad, conocida como La Alegría, se ha convertido en el centro de su actividad ecuestre y en uno de sus refugios personales.

Una finca de 44 hectáreas

La propiedad se encuentra en Bollullos de la Mitación, a pocos kilómetros de la capital hispalense. Allí desarrolla su proyecto Yeguada SR4, dedicado a la cría y selección de caballos de pura raza española. Según la información publicada sobre la finca, el complejo cuenta con numerosas instalaciones destinadas al cuidado y entrenamiento de los animales.

La propia yeguada detalla que dispone de 28 boxes para caballos, diez parideras, una pista cubierta de geotextil, dos pistas exteriores, un caminador y un espacio circular de entrenamiento. Se trata de unas instalaciones diseñadas para atender a los animales y desarrollar la actividad de cría en condiciones especializadas.

Su pasión por los caballos

La relación de Sergio Ramos con el mundo ecuestre viene de lejos. Yeguada SR4 es uno de sus proyectos más personales y el futbolista comparte ocasionalmente en sus redes sociales imágenes de los trabajos y las tradiciones vinculadas a la cría de caballos.

Una de las jornadas que ha mostrado recientemente es el herradero, una práctica tradicional de identificación del ganado equino. Sergio Ramos la describió como una de las fechas más especiales del año para el equipo de la yeguada, destacando la importancia de mantener vivas las tradiciones y las raíces familiares.

Una propiedad ligada a su vida familiar y empresarial

La finca también se ha relacionado con una vivienda de grandes dimensiones y diferentes espacios de ocio, como piscina, lago artificial, pistas deportivas y una plaza de toros privada. Algunas publicaciones cifran la superficie de la casa principal en unos 12.000 metros cuadrados, aunque este dato no aparece detallado en la información oficial de Yeguada SR4.

Más allá del fútbol, Sergio Ramos ha diversificado sus inversiones en distintos ámbitos empresariales y proyectos inmobiliarios. Su apuesta por la cría de caballos es una de las facetas más conocidas de esa actividad y refleja una afición que mantiene desde hace años.