Detenido en Valencia otro menor de Blocus vinculado a la difusión de sus carteles en redes sociales

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un tercer miembro de Blocus en Valencia, como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información. Se trata de un menor de 16 años que, según la Policía, es el presunto responsable de la difusión inicial en redes sociales de los carteles donde se animaba a otros jóvenes a sumarse a Blocus Valencia a través de un código QR. Al detenido se le imputan los supuestos delitos de conspiración para la comisión de desórdenes públicos, conspiración para llevar a cabo delitos contra el patrimonio y pertenencia a grupo organizado.

El arresto de este joven, el cuarto en tres días en la provincia de Valencia, se ha producido en torno a las 18:15 horas de este pasado sábado, en las inmediaciones de la Plaza de Toros de la tercera ciudad de España. Es decir, en el lugar inicialmente elegido por Blocus para provocar actos vandálicos de pillaje y saqueos. En el momento de la detención, el menor portaba guantes y prendas para tapar su rostro. Y, también, un teléfono móvil, que le fue intervenido.

Según la Policía Nacional, este último detenido es, presuntamente, el responsable de la difusión inicial a través de las redes sociales del cartel con que Blocus animaba a otros jóvenes a sumarse a través de un código QR. Es decir, de la captación.

La detención de este joven se ha producido en la misma jornada en que la titular de la plaza número 2 de la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja decidiese el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido el pasado viernes en Alfafar (Valencia) por su presunta integración o relación con Blocus.

Este detenido ha quedado investigado por un delito de pertenencia a grupo criminal orientado a la movilización o inducción a terceros para la comisión de delitos de desórdenes públicos, robos con fuerza en establecimientos abiertos al público y daños dolosos en mobiliario público y en propiedad privada, sin perjuicio de ulterior calificación. Se trata del segundo miembro en encarcelamiento preventivo tras el acordado, también el sábado, por la magistrada de Torrent (Valencia) sobre el presunto cabecilla Blocus.