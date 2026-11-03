Desmantelada en Valencia una peligrosa organización de ‘aluniceros’: el juez envía a prisión a los 3 detenidos

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una organización criminal especializada en robos con fuerza de establecimientos mediante el método del alunizaje. Una técnica que consiste en estampar un vehículo contra una puerta o un escaparate para entrar por la fuerza en el interior y sustraer las pertenencias. La intervención policial se ha saldado con tres detenidos en las localidades de Paterna y Chirivella, todos españoles y uno de ellos el líder de la organización. A los detenidos se les imputan los supuestos delitos de tráfico de armas de fuego, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, robo con fuerza e intimidación y robo con fuerza. Los detenidos han ingresado en prisión provisional.

En el transcurso de la operación, la Policía Nacional ha efectuado siete registros en las localidades valencianas de Paterna, Chirivella y Liria. En esos registros han sido intervenidas dos armas de fuego, una gran cantidad de munición, 220 gramos de cocaína, 12.835 euros, 16 relojes y 102 décimos de lotería, así como máquinas para clonar llaves de vehículos de alta gama, que según la Policía les servían para robar vehículos de alta gama con los que perpetrar sus golpes y huir con rapidez.

Dos de los detenidos, según la Policía Nacional, ya intervinieron en enero de 2024 en el robo con armas de fuego de un furgón de transporte de telefonía, que cargaba mercancía por valor superior a los 1,5 millones de euros.

La investigación policial se puso en marcha en 2025. Y su origen está relacionado con la desarticulación de otra banda criminal especializada en robos por alunizaje. En aquella operación fueron detenidas 11 personas. Para nueve de ellas se decretó el ingreso en prisión.

Los agentes tuvieron conocimiento de que el líder de esa banda había vendido una pistola al cabecilla de un clan familiar del barrio de La Merced, en Paterna. Este último, siempre según el relato policial, revendió el arma a otro clan. En este caso del barrio de El Cabañal, en Valencia. Fue la investigación acerca de esa arma la que generó el inicio de la investigación. A uno de los detenidos se le intervino una pistola que tenía bajo la almohada.

Los detenidos mostraban un elevado nivel de vida, pero carecían de actividad laboral desde el año 2022. El juez ha decretado su ingreso en prisión por los supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de armas de fuego, simulación de delitos, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, sustracción de vehículos, robos con intimidación y robos con fuerza en establecimientos.