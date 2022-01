La Policía Local de Granada ha investigado y puesto a disposición judicial para juicio rápido este viernes a un conductor de 36 años y con antecedentes policiales que fue sorprendido de madrugada conduciendo en estado ebrio por las vías del metro de Granda, desde el Zaidín hasta el campus de Fuente Nueva, un recorrido de casi cuatro kilómetros y por donde el metropolitano transcurre en parte bajo tierra.

Según ha informado la Policía Local en una nota de prensa, fue una llamada del servicio de vigilancia privada del campus de Fuente Nueva la que alertó de que un conductor había accedido circulando con un turismo al interior del recinto universitario.

No ha sido el despiste de alguien demasiado mayor para conducir.

No ha sido alguien que nunca había circulado por #Granada guiado por el GPS.

Y aunque circulaba sin luces, había suficiente iluminación… 👉🏻 Hombre de 36 años, residente en Granada y 0,93 mg/l de alcohol. pic.twitter.com/nBsD0mxYay — POLICÍA LOCAL GRANADA (@PoliciaGr) January 28, 2022

A la llegada de la dotación policial, sobre las 1:00 horas, los agentes comprobaron que dicho conductor «se encontraba bajo los síntomas de las bebidas alcohólicas, arrojando una tasa de alcohol en aire espirado de 0,93 miligramos/litro en la primera prueba y 0,89 en la segunda». Al estar todas los accesos a vehículos cerrados, dicho conductor sólo podía haber entrado al interior del campus universitario a través del subterráneo del metro.

Así se constató posteriormente con el servicio de seguridad del metropolitano de Granada. En concreto, el turismo había iniciado la circulación en superficie por las vías en calle Andrés Segovia, entrando al tramo subterráneo por avenida de América hasta la universidad. El investigado cuenta con antecedentes por otros dos delitos contra la seguridad vial.

La Policía Local de Granada ha difundido el vídeo en su perfil oficial en redes sociales y ha destacado que el protagonista del suceso no se trata de un conductor despistado ni inexperto: «No ha sido el despiste de alguien demasiado mayor para conducir. No ha sido alguien que nunca había circulado por Granada guiado por el GPS. Y aunque circulaba sin luces, había suficiente iluminación… Hombre de 36 años, residente en Granada y 0,93 mg/l de alcohol».