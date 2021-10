La Fiscalía provincial de Granada recibió el pasado mes de agosto la denuncia de un policía local de la ciudad que aseguraba poder demostrar una trama de amaño en la convocatoria de nuevas plazas para el cuerpo policial granadino bajo el conocimiento de miembros del Ayuntamiento y altos mandos policiales. Precisamente los hijos de algunos policías incluidos estos mandos, se verían beneficiados por ese presunto amaño. Un examen ad hoc, peritos psicológicos y una academia amiga serían las claves de este presunto amaño a cuya denuncia ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO.

Uno de los supuestos prácticos de los exámenes para acceder a una de las 40 nuevas plazas de la Policía Local de Granada llamó mucho la atención a los opositores e incluso a los policías en activo del citado cuerpo. El examen preguntaba sobre control de drones, hallazgo de dinero en efectivo, alcoholemia y accidentes y, atención, el Código Alfa, que es el código que activa el protocolo de traslado de heridos para posterior donación de órganos. Al parecer, estas cuestiones fueron juzgadas como de extrema dificultad incluso para agentes en activo. Aún así algunos opositores las acertaron. De entre ellos destacaron los hijos de un policía presidente de un sindicato y de un alto mando de la policía granadina.

Sería injusto sospechar de estos dos opositores sólo por ser hijos de policías, pero es que ese no es el más grave de los argumentos relatados en la denuncia ante la Fiscalía. Según el agente denunciante fue a principios de 2020 cuando a través del padre de uno de los exitosos opositores supo que había en marcha un presunto amaño del proceso selectivo de nuevos agentes. El asunto además estaría bajo el conocimiento de sindicalistas, mandos policiales del mismo cuerpo policial e incluso miembros de la corporación de gobierno del Ayuntamiento de Granada.

La mecánica del presunto amaño

El denunciante, sigue explicando el documento que obra en poder de este periódico, preocupado por la gravedad de los hechos, decidió grabar una conversación con dos de los participantes en el presunto amaño. Se trataba de un miembro del Tribunal evaluador de los opositores y de un alto mando cuyo hijo se vería beneficiado de este presunto apaño. Según dice la denuncia, la conversación grabada apuntaba a que «debían aprobar algunos hijos de policías (entre 8 y 10) y que el sistema de selección se llevaría a cabo bien facilitando a los elegidos el supuesto práctico y las preguntas, bien a través de la prueba psicológica». Para este segundo supuesto, según la denuncia ante fiscalía, en aquella conversación se dijo que se elegiría a los psicólogos a dedo a través de un contrato menor para asegurarse de que la criba de opositores incluyera a los hijos de los policías y sacara de la bolsa de aprobados a opositores exitosos por la vía del examen psicológico.

Dice el denunciante en su escrito que, a fin de poder conseguir datos más concretos, durante la conversación grabada él mismo mostró interés por casos concretos, hijos de personas con altos rangos dentro del cuerpo, obteniendo respuestas como esta, literalmente extraída de la denuncia: «Ese niño tiene que entrar en estas y punto, digan lo que digan. El niño del jefe lleva dos años preparándose. No sé cómo estará de preparado. Ha estado allí, en la vuestra, allí en la academia. Dice que está bien. No lo sé, pero me fío».

Hablando de academias de preparación, la denuncia incluye un párrafo muy revelador sobre este extremo. Se refiere el policía que denuncia a un centro de formación en el que al parecer trabaja el familiar de un concejal del Consistorio y que, para colmo de situaciones llamativas, en esta oposición que se denuncia como amañada ha logrado un 100% de alumnos aprobados, algo que, lejos de esconder, aprovecha para publicitarse. De esta academia han salido 19 alumnos aprobados, casi el 50% de las 40 nuevas plazas ofertadas.

El caso es que las oposiciones, como casi todo, se suspendieron por culpa de la pandemia, así que el agente que ha acabado denunciando estos presuntos hechos decidió mantenerse al margen del asunto convencido, según él, de que el presunto amaño no se llevaría a efecto. Pero el Estado de Alarma decayó y las oposiciones se celebraron tras la publicación de un decreto en noviembre de 2020. Uno de los presuntos organizadores del supuesto engaño advirtió al policía que ahora denuncia que se apartara y se desentendiera del asunto: «En caso contrario, teniendo en cuenta que se estaba jugando con el futuro de su hijo, me habría de atener a las consecuencias», afirma el denunciante.

En abril de este año llegaron las primeras consecuencias para el denunciante, que fue acusado de apropiación indebida por meter la mano en la caja del sindicato al que pertenecía. La reacción contra el policía que denuncia el presunto amaño fue doble: la comprobación de las cuentas, que curiosamente estaban en orden, y su inmediata salida de la organización hasta que se aclarara el asunto en los tribunales.

Y a todo esto, ¿cómo quedaron los hijos de los intervinientes en esta historia en las famosas oposiciones? Los exámenes y las pruebas psicológicas fueron superadas por el hijo del policía que amenazó al denunciante y el del alto mando del cuerpo policial de Granada. En agosto, cuando se presentó ante la Fiscalía la denuncia que hace pública hoy este periódico, quedaban sólo pendientes de reconocimiento médico y pruebas físicas.

En estos días el Ayuntamiento de Granada, donde también tienen conocimiento de la existencia de esta denuncia al igual que la Jefatura de Policía Local, anuncia precisamente esas pruebas médicas y físicas. La lista definitiva de los opositores que logren plaza de policía puede ser el punto de partida para que la Fiscalía investigue los hechos.