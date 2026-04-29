Cielos nubosos y chubascos en Andalucía; cambios en las temperaturas según AEMET

Cielos muy nubosos marcarán el día en buena parte de Andalucía, con chubascos ocasionales que serán poco probables en el litoral mediterráneo oriental. A medida que avance la tarde, se prevén claros, aunque las sierras orientales seguirán bajo una capa de nubes que dará lugar a chubascos, localmente fuertes, acompañados de tormentas. Las temperaturas mínimas descenderán en el tercio occidental, mientras que las máximas permanecerán estables en la vertiente mediterránea, pero descenderán en otras zonas.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 29 de abril

Nubes y chubascos con mejoría vespertina en Sevilla

El tiempo en Sevilla se presenta con una atmósfera cargada desde la madrugada, donde las precipitaciones son casi una certeza. A medida que el sol se despereza lento en el horizonte, el cielo se irá cubriendo con nubes amenazadoras. La temperatura mínima ronda los 14 grados, pero el ambiente, con una humedad que roza el 90%, promete ser pesado. La suave brisa del viento del sur a unos 20 km/h contrastará con la previsión de chubascos más intensos por la mañana, antes de que la luz natural nos acompañe desde las 7:31, regalando esas primeras horas de claridad.

Ya por la tarde, las nubes comenzarán a dispersarse, dando paso a un cielo más despejado que, aunque no del todo, respira libertad. Las temperaturas escalarán hasta los 25 grados, haciendo que la sensación térmica se eleve, llegando hasta 24, lo que resulta bastante confortable. A partir del ocaso, previsto para las 21:11, se espera una noche tranquila y apacible con un ligero riesgo de lluvia que, aunque menor, siempre es posible. Sevilla nos ofrece un día variado, entre la amenaza de la lluvia y el calor acogedor del sol que al final nos entrelaza a la belleza de su atardecer.

Córdoba: tarde inestable con lluvias frecuentes

Las calles de Córdoba amanecen envueltas en una bruma ligera, presagio de un día inestable que se avecina. El viento comienza a soplar con fuerza, llevando consigo el eco de una jornada que promete ser agitada, marcada por cielos cubiertos y la certeza de lluvias a cada hora.

Mientras la mañana se despide, las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas que rondan los 13 grados, mientras que la tarde traerá un ligero alivio con máximas de hasta 24. No obstante, la probabilidad de lluvias alcanza el 95%, acompañada de ráfagas de viento que superan los 30 km/h, creando un ambiente revuelto y húmedo. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien ante el descenso térmico.

En Huelva, mañana fresca con nubes y brisa

La mañana presenta un tiempo fresco con una temperatura mínima de 14 grados y bastante nubosidad. A medida que avance el día, se espera que el cielo se despeje ligeramente, alcanzando una máxima de 22 grados, aunque hay posibilidades de una ligera brisa desde el sur y algunas rachas. Por la tarde, el tiempo será más estable y tranquilo, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre.

Con un ambiente templado y sin alertas destacadas, la jornada es perfecta para realizar actividades cotidianas y disfrutar del entorno. Aprovecha para salir y respirar aire fresco, ya que el tiempo se mantendrá apacible durante el día.

Cielos cubiertos con lluvias matinales en Cádiz

El día amanece en Cádiz con cielos mayormente cubiertos y una alta probabilidad de lluvia, que alcanzará el 100% durante la mañana. La temperatura mínima se sitúa en 17°C, pero puede sentirse más fresca, con una sensación térmica de 16°C. A medida que avanza el día, el viento del sur soplará a una velocidad media de 15 km/h, lo que añadirá un leve frescor a la jornada, aunque las ráfagas pueden alcanzar hasta los 30 km/h, por lo que se recomienda precaución.

Si bien la mañana nos dejará un ambiente húmedo y pesado con un 90% de humedad, la tarde presentará un ligero cambio, pues la probabilidad de lluvia desciende al 10%. La temperatura máxima podría alcanzar los 20°C, ofreciendo un momento más agradable. Las nubes comenzarán a dar paso a claros, permitiendo disfrutar de unas 14 horas de luz hasta la puesta del sol a las 21:11. Sin duda, será un día variable, ideal para disfrutar de una tarde tranquila en la ciudad.

Jaén: cielos cubiertos y lluvias esperadas

La mañana en Jaén se presenta con cielos cubiertos y una sensación de humedad en el ambiente, con temperaturas rondando los 16 grados. A medida que avance el día, se intensificará la probabilidad de lluvias, especialmente en la tarde y noche, donde se espera un ambiente apagado y fresco, alcanzando una temperatura máxima de 23 grados. Es recomendable llevar un paraguas y optar por ropa ligera pero a la vez abrigadora, ya que el viento soplará del sureste a unos 10 km/h.

Cielo nublado y chubascos intermitentes en Málaga

Las primeras horas traen consigo un cielo nublado y la probabilidad de chubascos intermitentes, especialmente de madrugada hasta el mediodía, cuando la temperatura mínima de 15 grados da paso a un ambiente algo más cálido. A medida que avance la jornada, el termómetro se elevará hasta alcanzar los 22 grados, aunque la sensación térmica máxima podría llegar a los 23, ofreciendo un contraste notable.

Para la tarde-noche, el ambiente seguirá siendo cambiante, con una probabilidad moderada de lluvias puntuales. Se recomienda llevar paraguas si planean salir, ya que el viento del sureste soplará moderadamente, con ráfagas que podrían alcanzar los 8 km/h, agregando un toque fresco al ambiente.

Granada: cambio de nubes y lluvias

Este día comienza en Granada con cielos nublados y un ambiente fresco, donde la temperatura ronda los 12 grados. A medida que avanza la mañana, es probable que unas gotas de lluvia intermitentes hagan su aparición, aunque será por la tarde y noche cuando la posibilidad de precipitaciones se vuelva más intensa. La temperatura irá subiendo hasta alcanzar un máximo de 22 grados, aunque la sensación térmica podría sentirse más cálida debido a la humedad en el ambiente.

A lo largo del día, el viento del sur soplará con una brisa suave, lo que puede hacer que algunas personas se sientan más cómodas al aire libre. Se recomienda llevar un paraguas y quizás una chaqueta ligera, ya que las condiciones pueden cambiar repentinamente. Si tienes planes al aire libre, es mejor hacerlo por la mañana, cuando la lluvia es menos probable.

Almería: cielo despejado con riesgo de lluvia

Las primeras horas traen un cielo despejado en Almería, ideal para disfrutar del día. Sin embargo, conforme avance la tarde, podrían aparecer algunas nubes que amenacen con chubascos puntuales, con una probabilidad del 35%. La temperatura subirá gradualmente, alcanzando los 23°C por la tarde, mientras que el viento del sur soplará a unos 15 km/h, aportando un toque fresco.

A medida que caiga la noche, la probabilidad de precipitaciones se mantendrá, por lo que es aconsejable llevar un paraguas si planeas salir. Con una humedad que podría alcanzar el 95% en momentos, la sensación térmica también se sentirá muy variable, desde los 15°C en las horas más frescas. Aprovecha las horas de sol que van desde las 07:18 hasta las 20:56.