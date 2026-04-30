Cielos nublados y chubascos en Andalucía: consulta la previsión de AEMET

Cielos parcialmente nublados dominan en buena parte de Andalucía este 30 de abril de 2026, con nubes bajas en las primeras horas del día y un predominio de nubes medias y altas durante la tarde. Se esperan chubascos en el tercio oriental, localmente intensos y acompañados de tormentas en las sierras del noreste. Las temperaturas mínimas descenderán en la mitad occidental, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso. Vientos flojos y variables completarán el panorama meteorológico.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 30 de abril

Día soleado y agradable con brisas suaves en Sevilla

El cielo de Sevilla se despereza lentamente esta mañana, regalando una brillante luz que promete un día sin lluvias y con temperaturas agradables. La jornada empezará fresca, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre, con mínimos que rondan los 12 grados. A medida que avancemos hacia el mediodía, el calor irá en aumento, alcanzando máximas de 26 grados y la humedad, que en momentos puede resultar algo pesada, oscilará entre un 35% y un 95%.

Ya por la tarde, el sol se mostrará en todo su esplendor durante las horas de luz, que se prolongan hasta las 21:12. Las suaves brisas de viento, procedentes del norte y con una velocidad de hasta 5 km/h, acompañarán esta jornada sin sorpresas, garantizando un ambiente agradable. Así, Sevilla se vestirá de gala para ofrecer un día ideal para actividades al aire libre, donde cada rincón será un motivo para disfrutar del buen tiempo.

Córdoba: cambios con nubes y probabilidad de lluvia

En la Córdoba de hoy, el aire se siente pesado y la atmósfera anticipa un cambio repentino. Las nubes comienzan a desplazar el cálido sol de la mañana, anunciando un día que podría traer sorpresas en forma de lluvia y viento. Mientras el reloj marca la salida del sol a las 7:24, las temperaturas rondan los 11°C, aunque no tardarán en alcanzar los 24°C en horas de máxima.

A medida que avanza el día, la transición se vuelve notable. La mañana se presenta templada, pero por la tarde, los termómetros caen y la sensación térmica también se enfriará, con un viento que podría superar los 30 km/h. La humedad, por su parte, generará una sensación de incomodidad. Será prudente tener siempre a mano un paraguas, por si las nubes deciden soltar su contenido.

En Huelva, agradable y tranquilo con algo de nubes

El tiempo será agradable durante la mañana y la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y los 23 grados. Aunque habrá algo de nubosidad, no se esperan lluvias significativas ni vientos molestos, lo que permitirá disfrutar de un día con ciertas comodidades.

Un ambiente tranquilo y estable invita a salir a pasear o realizar actividades al aire libre. Es el momento perfecto para aprovechar los espacios de la ciudad y disfrutar de un rato agradable en buena compañía.

Agradable jornada para disfrutar al aire libre en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo que se presenta despejado, ofreciendo una agradable temperatura de 16 grados y una suave brisa del oeste. Con la salida del sol a las 07:33, los habitantes disfrutarán de unas 13 horas de luz y no se espera lluvia durante la mañana, lo que favorece los paseos al aire libre. A medida que avance el día, se registrarán temperaturas que alcanzarán los 21 grados, con una sensación térmica que podría llegar a esa misma cifra.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente claro, aunque la temperatura oscilará entre los 19 y 15 grados. El viento, con rachas máximas que pueden alcanzar los 35 km/h, podría hacer que la sensación sea algo más fresca de lo habitual. La humedad, que tendrá un rango entre 50 y 90%, generará un ambiente un tanto pesado, pero en general, será una jornada agradable para disfrutar de la costa gaditana.

Jaén: parcialmente nublado con posibilidad de lluvia

La mañana en Jaén se presenta con un cielo parcialmente nublado y una temperatura fresca de 15 grados, ideal para disfrutar de un café al aire libre. A medida que avance el día, las nubes irán aumentando y la temperatura alcanzará los 23 grados, aunque la probabilidad de lluvia se hará más evidente en la tarde-noche, con algunas posibilidades de chubascos. Es recomendable llevar un paraguas y optar por ropa ligera, pero a la vez abrigada, para no pasar frío si la lluvia llega a sorprender.

Cielo despejado con posibles lluvias en Málaga

Las primeras horas traen un ambiente fresco con temperaturas que rondan los 14 grados, mientras el cielo se mantendrá mayormente despejado. A medida que avance la mañana, el termómetro comenzará a ascender, alcanzando los 25 grados por la tarde, aunque no se descartan algunas nubes que podrían aparecer con el paso del día.

Para la tarde-noche, se espera un aumento en la probabilidad de lluvia, con un 25% de posibilidades de algunas precipitaciones. Es recomendable que los malagueños se preparen para un cambio en el clima y no olviden llevar un paraguas si planean salir. Además, el viento del sur soplará a una velocidad media de 20 km/h, aportando una sensación térmica más cálida.

Granada: ambiente nublado con probabilidad de lluvia

La mañana en Granada se presenta con un cielo cubierto y una temperatura fresca de 12 grados, ideal para disfrutar de un paseo con abrigo. A medida que avanza el día, las nubes irán aumentando y la probabilidad de lluvia se eleva, especialmente en la tarde-noche, donde las temperaturas oscilarán entre los 15 y 23 grados. Es recomendable tener paraguas a mano y quizás optar por un calzado impermeable, ya que la lluvia podría sorprendernos.

Almería: cielo despejado con lluvia eventual

Las primeras horas traen un cielo despejado y fresco, con temperaturas alrededor de 15°C, que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar los 22°C por la tarde. Sin embargo, a medida que avanza el día, se prevé la llegada de nubes que podrían dejar chubascos intermitentes hacia la tarde-noche, con una probabilidad del 60% de precipitaciones.

Se recomienda a los almerienses que lleven paraguas si tienen planes al aire libre, especialmente a partir de la tarde, cuando el viento soplará del sur a una velocidad de 10 km/h y las temperaturas comenzarán a bajar en la noche. La humedad, que alcanzará niveles altos, podría acentuar la sensación térmica, así que es prudente abrigarse al caer el sol.