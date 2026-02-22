Cielos despejados y vientos variables en Andalucía según AEMET

Cielos despejados dominarán hoy, 22 de febrero de 2026, en buena parte de Andalucía, aunque se esperan intervalos de nubes bajas matinales en el área del Estrecho. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso o se mantendrán sin cambios, mientras que los vientos serán flojos y variables, con rachas ocasionalmente fuertes de levante en la zona del Estrecho.

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 22 de febrero

Cielo nublado y tarde soleada en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvia, aportan un aire fresco a la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 23 grados y el viento, que soplará del noreste a una velocidad moderada, podría hacer que la sensación térmica se sienta un poco más fresca de lo habitual. La humedad, que alcanzará su punto máximo, hará que el ambiente se sienta algo cargado, especialmente en las horas centrales del día.

Ya por la tarde, el sol se asomará con más fuerza, iluminando la ciudad hasta la puesta del sol a las 19:10. Las temperaturas se mantendrán agradables, con un máximo que rondará los 23 grados, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre. Aunque el viento podría intensificarse con algunas ráfagas, no se prevén sorpresas en forma de lluvia, lo que permitirá que los sevillanos disfruten de un día mayormente soleado y placentero.

Córdoba: nubes amenazantes y viento fuerte

El cielo de Córdoba se presenta hoy con un aire de incertidumbre, donde las nubes amenazan con desatar su contenido en cualquier momento. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 6 grados, mientras el viento del noreste sopla con fuerza, creando una sensación de inestabilidad que invita a estar alerta.

A medida que avanza el día, se espera un notable contraste entre la mañana y la tarde. Aunque la probabilidad de lluvia es baja en las primeras horas, la tarde podría traer consigo un descenso térmico y ráfagas de viento que superan los 30 km/h. Con una máxima que alcanzará los 21 grados y una humedad que puede resultar agobiante, es recomendable llevar paraguas y abrigarse un poco, ya que la tarde podría ser más fresca de lo habitual.

En Huelva, cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 9 y 22 grados. Aunque se prevén algunas nubes, no se esperan lluvias y el viento soplará de forma suave, creando un ambiente agradable para disfrutar del día.

Es un momento ideal para pasear por la ciudad o realizar actividades al aire libre, ya que la temperatura será templada y el ambiente tranquilo permitirá disfrutar de un agradable rato en compañía de amigos o familiares.

Cielo despejado y sol radiante en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo despejado y temperaturas frescas que rondan los 11 grados. A medida que avanza la mañana, el sol brillará con fuerza, alcanzando una temperatura máxima de 20 grados, ideal para disfrutar de un paseo por la playa. La brisa del mar, con vientos de hasta 35 km/h, aportará una sensación térmica agradable, aunque se recomienda tener cuidado con las ráfagas.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá despejado y la temperatura se mantendrá estable, sin probabilidad de lluvia. La humedad relativa oscilará entre un 35% y un 65%, lo que hará que el ambiente sea cómodo. Con 11 horas de luz, la puesta del sol a las 19:12 cerrará un día perfecto para disfrutar al aire libre.

Jaén: cielos despejados y ambiente cálido

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca de 9 grados, ideal para disfrutar de un paseo. A medida que avanza el día, el ambiente se calienta, alcanzando una máxima de 21 grados por la tarde, con un viento suave del noreste que aportará una agradable brisa.

Aprovecha la jornada, ya que el tiempo se mantendrá estable y sin posibilidad de lluvia. Es un buen momento para salir a disfrutar del sol, así que no olvides llevar ropa ligera y cómoda.

Cielo despejado y brisa suave en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana, con temperaturas frescas que rondan los 12°C. A medida que avanza el día, el mercurio subirá hasta alcanzar los 21°C, mientras el viento sopla suavemente desde el este a 10 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, se prevé que la tarde traiga consigo un aumento en la humedad, alcanzando hasta un 70%, lo que podría generar una sensación térmica más intensa. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas desciendan nuevamente a los 14°C.

Granada: cielo despejado y ambiente cálido

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y una temperatura agradable que ronda los 8 grados, ideal para disfrutar de un paseo. A medida que avance el día, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando una máxima de 20 grados por la tarde, con una brisa suave que hará que la sensación térmica se sienta aún más placentera.

Aprovecha la luz del sol, que brillará con fuerza y no olvides llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas desciendan a 11 grados. Un día perfecto para disfrutar al aire libre.

Almería: cielo despejado con chubascos por la tarde

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco de la mañana, con temperaturas que rondan los 11°C. A medida que avanza el día, el mercurio se elevará hasta alcanzar los 20°C, mientras el viento sopla del sureste a una velocidad de 10 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, la tarde podría traer algunas nubes y chubascos intermitentes, así que es recomendable llevar un paraguas si planeas salir. La humedad, que oscilará entre el 25% y el 80%, puede hacer que la sensación térmica varíe, así que no olvides vestirte en capas para adaptarte a los cambios.