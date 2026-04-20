Cielos despejados y vientos suaves en Andalucía hoy, según AEMET

Cielos poco nubosos dominarán en el conjunto del territorio andaluz este 20 de abril de 2026, con la presencia de intervalos de nubes medias y altas. En el área del Estrecho, se esperan nubes bajas durante la mañana. Las temperaturas se mantendrán estables y los vientos serán flojos y variables, aunque se prevé un levante moderado en el Estrecho.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 20 de abril

Cielo despejado y ambiente cálido en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada se presenta despejada y radiante. Con temperaturas que oscilarán entre los 14 y los 32 grados, el sol se asoma tímidamente a las 7:42, prometiendo un día cálido y agradable. La brisa suave, con vientos que apenas alcanzan los 5 km/h, acariciará la piel, haciendo que la sensación térmica se mantenga en un nivel confortable. No hay riesgo de lluvia, lo que permite disfrutar de un día sin preocupaciones.

Ya por la tarde, el calor se intensificará, alcanzando su punto máximo en torno a los 32 grados. La humedad, aunque moderada, se sentirá más presente, pero no será suficiente para empañar la belleza del atardecer. A las 21:03, el sol se ocultará, dejando un cielo despejado que invitará a disfrutar de la noche sevillana. Con un ambiente cálido y sin lluvias a la vista, es un día perfecto para salir y disfrutar de la ciudad.

Córdoba: cielo gris y posibilidad de lluvias

El amanecer en Córdoba se presenta con un cielo grisáceo que anticipa un día de inestabilidad. Las nubes se agrupan, creando un ambiente tenso, mientras el viento comienza a soplar con fuerza, anunciando cambios en el tiempo. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá fresca, alcanzando un máximo de 29°C, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad.

Por la tarde, el panorama se tornará más sombrío, con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias que podrían ser intensas. Las ráfagas de viento superarán los 30 km/h, lo que sumará un toque de agitación al ambiente. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse, ya que la sensación térmica podría descender notablemente.

En Huelva, cielo despejado y brisa suave

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 11 y 28 grados. La brisa del sureste, con una velocidad moderada, aportará una sensación agradable, aunque no se esperan lluvias ni cambios significativos en el ambiente.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. La suavidad del tiempo invita a salir y aprovechar el entorno, ya sea en un parque o en las calles de la ciudad.

Ambiente fresco y soleado hoy en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo despejado que promete un ambiente agradable. Con temperaturas que rondan los 15 grados en la madrugada y alcanzando hasta los 25 grados por la tarde, la jornada se presenta fresca y soleada. La brisa del sureste, con una velocidad media de 25 km/h y ráfagas que pueden llegar a los 40 km/h, aportará un toque de frescura, aunque se recomienda tener precaución por el viento fuerte.

A lo largo del día, la humedad relativa oscilará entre el 25% y el 80%, lo que hará que el ambiente se sienta un poco pesado en ciertos momentos. Sin embargo, no se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar de unas agradables horas de luz desde el amanecer a las 07:45 hasta la puesta del sol a las 21:03. En resumen, será un día ideal para salir y disfrutar del aire libre en esta hermosa ciudad.

Jaén: cielo despejado y ambiente cálido

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y una temperatura agradable que ronda los 16 grados. El ambiente es fresco, ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avance el día, el sol se hará más presente, alcanzando una máxima de 30 grados por la tarde, lo que promete un ambiente cálido y soleado. Es recomendable llevar ropa ligera y no olvidar la protección solar, ya que la sensación térmica podría llegar a los 29 grados.

Cielo despejado y sol radiante en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana, con temperaturas frescas que rondan los 17 grados. A medida que avanza el día, el sol se hará más presente y el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 25 grados por la tarde, mientras el viento sopla del sureste a una velocidad moderada de 10 km/h.

Sin embargo, la tarde podría traer algunas nubes, así que es recomendable llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas descenderán a 19 grados. La humedad se mantendrá en niveles cómodos, pero no olvides hidratarte mientras disfrutas de este agradable día en Málaga.

Granada: cielos despejados y sol radiante

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y una temperatura agradable que ronda los 14 grados. La brisa suave del sur, a unos 5 km/h, aporta frescura, ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avance el día, el ambiente se caldeará, alcanzando una máxima de 30 grados por la tarde, con cielos que se mantendrán despejados. Es un buen momento para salir con ropa ligera y disfrutar del sol, pero no olvides llevar una botella de agua para mantenerte hidratado.

Almería: cielo despejado con chubascos laterales

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco de la mañana, con temperaturas que rondan los 17°C. A medida que avanza el día, el mercurio subirá hasta alcanzar los 24°C por la tarde, mientras el viento sopla suavemente desde el sur a 10 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, no todo será tranquilidad, ya que se esperan chubascos intermitentes desde media mañana, lo que podría alterar los planes al aire libre. Se recomienda llevar un paraguas y disfrutar de la calidez del sol antes de que la tarde traiga consigo la posibilidad de precipitaciones.