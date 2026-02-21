Cielos despejados y temperaturas en ascenso en Andalucía, según AEMET

Cielos despejados dominarán en el conjunto del territorio andaluz este 21 de febrero de 2026, con un ascenso generalizado de las temperaturas, que será notable en algunas zonas. Los vientos serán flojos y variables, aunque se espera un levante moderado en el Estrecho, que podría alcanzar rachas puntualmente muy fuertes.

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 21 de febrero

Cielo nublado y tarde soleada en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada de hoy se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvia, aportan un aire fresco a la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 22 grados y el viento del noreste soplará suavemente a unos 10 km/h, creando una sensación térmica agradable que invita a disfrutar del aire libre. La humedad, que alcanzará su punto máximo en un 75%, puede hacer que el ambiente se sienta un poco cargado, pero nada que impida disfrutar de un paseo matutino.

Ya por la tarde, el sol se asomará con más fuerza, iluminando la ciudad hasta su ocaso a las 19:09. Las temperaturas se mantendrán agradables y aunque el viento podría intensificarse con ráfagas de hasta 25 km/h, no se prevén sorpresas en forma de lluvia. Así, Sevilla se vestirá de luz y calidez, ofreciendo un día perfecto para disfrutar de sus encantos.

Córdoba: nubes grises y viento fresco

El amanecer en Córdoba se presenta con un aire de inquietud, donde las nubes grises se asoman tímidamente, presagiando un día marcado por la inestabilidad. A medida que avanza la mañana, el viento del noreste comienza a soplar con fuerza, alcanzando velocidades de hasta 35 km/h, mientras la temperatura se mantiene fresca, rondando los 6 grados.

La tarde traerá consigo un notable contraste, con temperaturas que podrían alcanzar los 21 grados, pero no sin antes experimentar un descenso térmico que hará sentir más frío del que marcan los termómetros. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 75%, lo que sugiere que es mejor llevar paraguas y estar preparados para un día cambiante.

En Huelva, cielo alternando nubes y claros

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará momentos de nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 20 grados, ofreciendo un ambiente templado y agradable, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre. Aunque se prevé un leve viento, no se esperan lluvias, lo que permitirá que las actividades diarias transcurran con normalidad.

Aprovechar el día para salir a caminar o disfrutar de una terraza será una excelente opción, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para relajarse. Un buen momento para conectar con la naturaleza y disfrutar de la belleza del entorno.

Cielo despejado y ambiente agradable en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo despejado, ideal para disfrutar de la luz del sol que saldrá a las 08:06. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 10°C y alcanzando una máxima de 20°C por la tarde. La sensación térmica será similar, aunque se sentirá un ambiente algo húmedo, con una humedad relativa que puede llegar al 85%. A lo largo de la jornada, el viento soplará del este a una velocidad media de 25 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h, así que se recomienda precaución.

Durante la tarde, el cielo seguirá despejado y la temperatura se mantendrá agradable, sin probabilidad de lluvia. Con una puesta de sol a las 19:11, Cádiz disfrutará de más de 11 horas de luz. La jornada se presenta como una oportunidad perfecta para salir y disfrutar del aire libre, con un tiempo que invita a pasear por la playa o explorar la ciudad.

Jaén: cielos despejados y sol radiante

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 7 grados, creando un ambiente agradable para comenzar el día. A medida que avanza la jornada, el sol irá ganando protagonismo, alcanzando una máxima de 19 grados por la tarde, ideal para disfrutar al aire libre. Se recomienda llevar ropa ligera y no olvidar las gafas de sol, ya que la luminosidad será intensa. Un día perfecto para pasear y disfrutar de la belleza de la ciudad.

Cielo despejado y chubascos por la tarde en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana, con temperaturas frescas que rondan los 12 grados. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 20 grados, mientras el viento sopla del este a una velocidad media de 15 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, la tarde podría traer algunas nubes y chubascos intermitentes, así que es recomendable llevar un paraguas si planeas salir. La humedad, que alcanzará su punto máximo en un 80%, puede hacer que la sensación térmica se sienta más intensa, así que no olvides hidratarte adecuadamente.

Granada: cielo despejado y sol radiante

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 7 grados, ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avanza el día, el ambiente se calienta, alcanzando una máxima de 21 grados por la tarde, con un viento suave que aportará una agradable sensación térmica.

Aprovecha la luz del sol que brillará con fuerza, así que no olvides llevar contigo unas gafas de sol y una chaqueta ligera para las horas más frescas de la noche. Un día perfecto para disfrutar al aire libre.

Almería: cielo despejado y ambiente agradable

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del día. La mañana arranca fresca con temperaturas en torno a los 11°C, pero a medida que avanza la jornada, el mercurio subirá hasta alcanzar los 19°C por la tarde, mientras el viento sopla suavemente desde el este a 15 km/h.

A lo largo de la tarde, se prevé un ambiente agradable, aunque la humedad podría alcanzar un 85%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas descenderán a 13°C y el cielo se mantendrá despejado.