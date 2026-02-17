Carnaval Cádiz 2026: fechas, programa completo y actividades

El Carnaval de Cádiz ha sido noticia durante las últimas semanas, debido a la celebración del COAC, pero lo cierto es que esta semana es cuando celebra múltiples eventos y actividades Los de esta semana, son días en los que la ciudad respira fiesta desde primera hora de la tarde hasta bien entrada la madrugada, con calles llenas de agrupaciones, concursos históricos y plazas convertidas en escenarios vivos. Y esta edición mantiene todos sus tradiciones como el cortejo del Gran Momo, los carruseles de coros, la cantera juvenil, los títeres para los pequeños o los grandes conciertos de Cádiz Sonora. Toma nota porque te ofrecemos ahora toda sobre el Carnaval Cádiz 2026 con fechas, programa completo y actividades.

Quien llega estos días a Cádiz nota enseguida que la fiesta no se concentra en un único punto, sino que se reparte por barrios enteros. Candelaria, La Viña, San Antonio, San Agustín o El Pópulo se convierten en pequeños mundos donde cada rincón tiene algo distinto que ofrecer. Un concierto inesperado, una agrupación que se abre paso entre la gente o un taller infantil lleno de familias. Pero además de las actuaciones y concursos, 2026 trae una programación cultural muy completa en la Casa del Carnaval, con exposiciones ampliadas, actividades formativas, talleres y experiencias para conocer la fiesta desde dentro. Con esa mezcla de tradición, innovación y ambiente callejero, Cádiz vuelve a preparar una semana grande pensada para gaditanos y visitantes. A continuación, el programa completo por días.

Programa del Carnaval de Cádiz 2026

Veamos todo el programa del Carnaval de Cádiz desde hoy martes y hasta el domingo.

Martes 17 de febrero

16:00 – XLVI Concurso de Tanguillos (Momart Club Theatre)

18:00 – Teatro de títeres “Fruta, fruta, tu cuerpo la disfruta” (Plaza de San Francisco)

19:00 – Suite de tanguillos y tangos (Casa del Carnaval)

19:30 – Circuito de agrupaciones (Plaza de Candelaria)

19:30 – Circuito de agrupaciones (Barrio de La Viña)

20:00 – Cortejo del Gran Momo (San Juan de Dios → San Antonio)

20:00 a 01:30 – Concurso Unicaja Coplas: actuaciones de coros, comparsas y chirigotas (Plaza de San Agustín)

20:30 – Circuito de agrupaciones (Plaza de San Francisco)

21:00 – Carnaval en La Viña: XLII Concurso del Popurrí

21:00 – Carnaval en El Pópulo: concurso de romanceros

21:30 – Acto del Gran Momo y quema del dios Momo (Plaza de San Antonio)

Exposiciones abiertas en la Casa del Carnaval todo el día

Miércoles 18 de febrero

12:30 – Presentación del libro «El Carnaval de las Coplas. Un arte de Cádiz» (Casa del Carnaval)

16:00 – XLVI Concurso de Tanguillos (Momart Club Theatre)

18:00 – Teatro de títeres “Titiricuentos” (Plaza de San Francisco)

19:00 – Gran Noche Callejera (Fundación Cajasol)

19:00 – Certamen de Coplas para la Cantera (San Juan de Dios)

19:30 – Circuito de agrupaciones (Plaza de Candelaria)

19:30 – Circuito de agrupaciones (Barrio de La Viña)

19:30 – «Cádiz canta con luz propia»: Chirigota de Las Tubio (Casa del Carnaval)

20:00 a 01:30 – Concurso Unicaja: coros, comparsas y chirigotas (San Agustín)

20:30 – «Cádiz canta con luz propia»: Showmancero (Casa del Carnaval)

20:30 – Circuito de agrupaciones (San Francisco)

21:00 – Concierto Denisdenis (Plaza de San Antonio)

21:00 – Carnaval en La Viña: Concurso del Popurrí

21:30 – Carnaval en El Pópulo: Carrusel de ilegales

22:30 – Concierto Miss Caffeina (Plaza de San Antonio)

Exposiciones abiertas en la Casa del Carnaval

Jueves 19 de febrero

16:00–20:00 – Juegos temáticos «Alicia en el país de las maravillas”» (San Juan de Dios)

18:00 – Exhibición de maquillaje icónico de agrupaciones (Casa del Carnaval)

18:00 – Teatro de títeres «La Gamusina Patafina» (San Francisco)

19:00 – Certamen de Coplas para la Cantera (San Juan de Dios)

19:00 – Gran Noche Callejera (Fundación Cajasol)

19:30 – «Cádiz canta con luz propia»: Chirigota del Perchero (Casa del Carnaval)

19:30 – Circuito de agrupaciones (Candelaria)

19:30 – Circuito de agrupaciones (La Viña)

20:00 – Circuito de Romanceros “A gorpe de cartelón” (Barrio de Santa María)

20:30 – Circuito de agrupaciones (San Francisco)

20:30 – «Cádiz canta con luz propia»: Ana Magallanes (Casa del Carnaval)

21:00 – Concurso del Popurrí (La Viña)

21:30 – Carnaval en El Pópulo: Carrusel de ilegales

21:30 – Acto de entrega «Aguja de Oro 2026» (San Francisco)

22:00 – Concierto Pastora Soler (Plaza de San Antonio)

Exposiciones abiertas en la Casa del Carnaval

Viernes 20 de febrero

16:00–20:00 – Juegos temáticos «Alicia en el país de las maravillas» (San Juan de Dios)

18:00 – Conferencia sobre Paco Alba + actuación de la Antología (Casa del Carnaval)

19:00 – Certamen de Coplas para la Cantera (San Juan de Dios)

19:30 – «Cádiz canta con luz propia»: Las Beduínas (Casa del Carnaval)

20:00 – Actuación de finalistas del Concurso Unicaja (Plaza de San Agustín)

20:30 – «Cádiz canta con luz propia»: El Chiridúo (Casa del Carnaval)

21:00 – Gran Final del Concurso del Popurrí (La Viña)

22:00 – Concierto G5 (Plaza de San Antonio)

Exposiciones abiertas en la Casa del Carnaval

Sábado 21 de febrero

12:00 – Final del Concurso de Tanguillos (Gran Teatro Falla)

12:00–18:00 – Carnaval infantil «Carnavalati – Infatilati» (San Antonio)

12:30 – Cata cultural «Del Carnaval de Cádiz y sus vinos» (Casa del Carnaval)

Desde las 13:00 – Carruseles de coros en La Viña, Mentidero y Candelaria

13:00–18:00 – «La Cantera Callejea» (Palillero, Candelaria y San Juan de Dios)

13:30 – Degustación de migas extremeñas (Casa de Extremadura)

14:15 – Segunda sesión de la cata cultural (Casa del Carnaval)

18:00 – Cabalgata del Humor / Marcha Carnavalesca (Ronda del Casco Histórico)

20:00 – Concierto Camerata L’Istesso Tempo (Casa del Carnaval)

21:00 – Concierto Vera Fauna (Plaza de San Antonio)

22:30 – Concierto Lori Meyers (Plaza de San Antonio)

Exposiciones abiertas

Domingo 22 de febrero