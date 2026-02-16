El 18 de febrero Madrid vuelve a “enterrar” la sardina y cerrar el Carnaval

Madrid se despide del Carnaval el 18 de febrero como lo ha hecho durante generaciones: sacando a la calle una sardina simbólica y acompañándola en un cortejo que mezcla solemnidad fingida y humor descarado. El Entierro de la Sardina no es un acto religioso ni una procesión al uso. Es una despedida teatral, casi satírica, que marca el final de los días de disfraces antes de que el calendario cambie de tono.

La jornada no se concentra en un único punto. Desde por la mañana se percibe ambiente en el centro histórico, donde la Alegre Cofradía del Entierro de la Sardina recorre varias calles del Madrid de los Austrias. El desfile avanza entre curiosos y vecinos que se suman sin demasiada ceremonia. Hay música, trajes llamativos y un punto de ironía que recuerda que el Carnaval nunca se toma del todo en serio.

De la calle al ritual simbólico

El tramo más reconocible llega por la tarde. A partir de las 18:00 horas, el cortejo parte desde la Ermita de San Antonio de la Florida, uno de los escenarios habituales de esta tradición. Allí comienza el recorrido hacia la Casa de Campo, acompañado por la Comparsa de Gigantes y Cabezudos.

Las figuras desproporcionadas, los tambores y el tono burlón convierten el supuesto “funeral” en una escena festiva. No hay silencio ni recogimiento estricto. Lo que se respira es la última oportunidad para estirar la celebración unos minutos más.

El fuego como cierre del Carnaval

El recorrido culmina en la Casa de Campo, en la zona de la Fuente del Pajarito. Allí tiene lugar la quema simbólica de la sardina, el gesto que da por terminado oficialmente el Carnaval en Madrid.

El fuego no se vive como un acto solemne, sino como un punto de encuentro. Familias, grupos de amigos y curiosos se reúnen para presenciar ese momento que, más que cerrar, parece transformar la fiesta en recuerdo.

Una tradición que no pierde fuerza

El Entierro de la Sardina forma parte de la identidad festiva madrileña. No tiene la espectacularidad de un gran desfile internacional ni la formalidad de otras celebraciones religiosas, pero mantiene algo que pocas citas logran conservar: la participación espontánea.

El 18 de febrero, Madrid volverá a despedir el Carnaval con esa mezcla tan propia de ironía y costumbre. No es un adiós solemne. Es una forma de decir que la ciudad sabe celebrar… y también sabe cuándo parar.

