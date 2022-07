Una candidata de Podemos Andalucía celebra el mal estado de salud de Olona: «Buen día para la humanidad»

Josefa Mesa, podemita suplente en las listas de Por Andalucía en la provincia de Jaén en las pasadas elecciones andaluzas, ha celebrado este viernes que el mal estado de salud de Macarena Olona haya provocado su decisión de dejar la política. En un repugnante comentario, Mesa ha señalado que es un «buen día para la humanidad y los derechos sociales».

Buen día para la humanidad y los derechos sociales. pic.twitter.com/ONYoV9X40B — Josefine ۞🔻 (@Josefine_Table) July 29, 2022

La ya ex portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Macarena Olona, ha anunciado este viernes que abandona la carrera política por motivos de salud, «incompatibles» con «la exposición mediática y la entrega que Andalucía merece y exigiría». Y esta podemita lo ha celebrado con un vergonzoso tuit.

A pocos sorprenderá, toda vez que hablamos de una mujer que en sus redes sociales llama «payaso» al europarlamentario de Vox Hermann Tetrtsch, califica a Santiago Abascal como un «imbécil» y a Pablo Casado le llama directamente «gilipollas». El insulto y el odio, como pueden apreciar, son las cartas de presentación de esta muchacha.

Esta joven youtuber andaluza, pasó en pocos días de adular al vicepresidente Pablo Iglesias en las redes sociales a convertirse en el fichaje estrella de la web creada por Podemos para denigrar a jueces y periodistas. Josefine Table se estrenó como youtuber en el diario de Podemos con un monólogo sobre el máster de Cristina Cifuentes. La web dirigida por la ex asesora de Pablo Iglesias en el Parlamento europeo Dina Bousselham lo anunciaba así en sus redes sociales: «Estrenamos nueva colaboración. Josefine Table: ‘Dice Cifuentes que no encuentra los trabajos del máster. Debería empezar a plantearse que lo mismo no los tiene porque no lo hizo’».

Después fueron un poco más allá, y la metieron en las listas podemitas de Por Andalucía. Josefa Mesa se hizo popular en las redes sociales, donde muestra la verdadera naturaleza violenta de su ideología: «Me he comprado unas botas para patear nazis», escribió. Como es norma en el partido, Josefine borró este mensaje justo antes de fichar por la web de Dina, aunque otros usuarios ya habían hecho capturas.