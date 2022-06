Podemos Andalucía ha metido como suplente a Josefa Mesa en las listas de Por Andalucía de la provincia de Jaén. En las redes se la conoce como Josefine Table y, como ya venía alertando OKDIARIO Andalucía desde hace meses, ahí lanza su odio contra los principales líderes políticos de PP y Vox. Entre sus perlas, llama «payaso» al europarlamentario de Vox Hermann Tetrtsch, califica a Santiago Abascal como un «imbécil» y a Pablo Casado le llama directamente «gilipollas». El insulto y el odio, como pueden apreciar, son las cartas de presentación de esta muchacha.

En 2020, la joven ahora en las listas podemitas llamó «payaso» al eurodiputado de Vox Hermann Tertsch, quien se quejaba de ser difamado por pedir un golpe de Estado. «El golpe lo dan ellos, separatistas y comunistas y Sánchez ha unido al mismo PSOE», señalaba entonces Tertsch. Josefa respondía en su tono habitual: «Pero vamos a ver, payaso, ¿dónde ves tú el puto golpe de Estado? Tienes el sentido de la palabra atrofiado».

También ha tenido varias faltas de respeto al líder de Vox, Santiago Abascal, a quien en una ocasión llamó «imbécil». «Santiago Abascal, ¿que la culpa de las muertes del coronavirus es del Gobierno? ¿Pero tú eres imbécil? Nene, ¿qué culpa tendrá el Gobierno de una pandemia?», señalaba en sus redes la joven podemita.

También ha tenido Josefine para el ya exsecretario general del PP, Pablo Casado, a quien le tocó ser un «gilipollas». «Me encantaría que Casado dejara de decir sandeces, que el paro no es el problema del machismo, gilipollas», espetó Josefa Mesa en redes sociales.

Odio a España

Josefa Mesa, que aspira a vivir de un sueldo público de España, odia precisamente a todo lo que huele a español. Basta con echar un ojo a sus redes sociales. «Con esto de las mascarillas con las banderitas me es más fácil identificar a los gilipollas», señaló recién comenzada la pandemia.

Además, en otra ocasión dijo que «vomito» con un acto de izado de la bandera de España.

Pero estas no son las únicas perlas. Josefa Mesa ha soltado comentarios en redes como que se compra «botas para patear nazis», en los que se mofa con la idea de que los hijos de los ricos vayan a colegios públicos para hacerse «rojos», que no distingue «entre liberales y fachas» o en los que afirma que Vox echa de menos poder «pegarle un tiro» a quien no piense como ellos.