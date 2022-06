Podemos Andalucía exige educación sexual a los niños de 8 años en los colegios de Andalucía

Josefa Mesa, en las listas de la coalición podemita Por Andalucía en la provincia de Jaén, ha exigido este martes que los niños andaluces de 8 años reciban educación sexual en los colegios para «que la pornografía no sea su referencia». En el debate de Canal Sur, Macarena Olona condenó que en algunos libros de texto de la comunidad para niños de 10 años se estudia la masturbación. Mesa ha ido más allá, y ha señalado que lo ideal sería que lo estudiaran niños de tercero de Primaria.

«La realidad es que, a partir de los 8 años, los niños y niñas tienen acceso al porno, así que sí, es una necesidad que se les brinde educación sexual en las escuelas para que la pornografía no sea su referencia», ha señalado Mesa, quien, recuerden, es la misma que en sus redes sociales llama a Abascal «imbécil», a Casado «gilipollas» y a Tertsch «payaso».

En las redes se la conoce como Josefine Table, y ahí deja perlas como que se compra «botas para patear nazis», que se mofa con la idea de que los hijos de los ricos vayan a colegios públicos para hacerse «rojos», que no distingue «entre liberales y fachas» o que afirma que Vox echa de menos poder «pegarle un tiro» a quien no piense como ellos.

Esta joven youtuber andaluza, pasó en pocos días de adular al vicepresidente Pablo Iglesias en las redes sociales a convertirse en el fichaje estrella de la web creada por Podemos para denigrar a jueces y periodistas. Hoy, ya está en las listas de Podemos.

Josefine Table se estrenó como youtuber en el diario de Podemos con un monólogo sobre el máster de Cristina Cifuentes. La web dirigida por la ex asesora de Pablo Iglesias en el Parlamento europeo Dina Bousselham lo anunciaba así en sus redes sociales: «Estrenamos nueva colaboración. Josefine Table: ‘Dice Cifuentes que no encuentra los trabajos del máster. Debería empezar a plantearse que lo mismo no los tiene porque no lo hizo’».