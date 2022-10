Archivada la causa que salpica a Montero, Planas, Ribera y Espadas por un «fallo de forma»

La nueva juez de instrucción que lleva el caso Isofotón ha archivado la causa por un defecto de forma. Una causa con 40 investigados acusados del desvío de al menos 44 millones de euros de los fondos públicos andaluces, y que salpican a líderes socialistas como los ministros María Jesús Montero, Luis Planas y Teresa Ribera o al líder del PSOE de Andalucía (PSOE-A), Juan Espadas. Sin embargo, la causa ha caducado judicialmente hablando, por lo que la juez ha decidido dar carpetazo al asunto que traía de cabeza a los socialistas. Entre todos ellos, caían acusaciones por cometer delitos como malversación, prevaricación o falsedad en documento público.

La investigación se cernía sobre las irregularidades en la concesión de ayudas a una multinacional malagueña que fabricaba placas solares y que estaba prácticamente quebrada. La Junta socialista de Andalucía dilapidó al menos 44,15 millones de euros para intentar reflotar una empresa sin apenas actividad y que, efectivamente, acabó quebrando en 2014.

la Fiscalía apuntó hace algo más de un año a ex consejeros de aquella Junta socialista de Andalucía como Juan Espadas, María Jesús Montero y Luis Planas, toda vez que sus carteras autonómicas formaban parte de la comisión delegada para Asuntos Económicos en la que se dio luz verde a la concesión de un préstamo de 8,3 millones a la empresa Isofotón. De hecho, en algunas de estas subvenciones irregulares fueron ellos mismos quienes tuvieron que firmar para que se diera luz verde al pago. Ribera, por su parte, fue entre septiembre de 2012 y mayo de 2013 la directora general de Desarrollo Estratégico y Nuevos Mercados Internacionales de Isofotón. Curioso, ¿no?

Defecto de forma

El Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla abrió esta causa en el año 2015, un año después de quebrar Isofotón. Sin embargo, no fue hasta julio de 2020 cuando imputó a 40 personas, la inmensa mayoría altos cargos y responsables de los gobiernos socialistas. Y ahora se acuerda archivar la causa contra todos ellos, entre los que se encuentran los ex consejeros Antonio Ávila (Economía), Manuel Recio (Empleo), Martín Soler y Francisco Vallejo (de Innovación), porque la causa está caducada. La ampliación de hasta en dos ocasiones el periodo de la investigación la declara «extemporánea», por lo que se entiende que ha expirado el plazo limite que impone el artículo 324.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Uno de los abogados de los acusados se percató de ello y presentó una lluvia de recursos que, finalmente, han terminado salvando a al menos 40 personas muy próximas al PSOE andaluz. Pero no por falta de culpa, sino por exceso de tiempo.

Recurso de la Fiscalía

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha resuelto «no tener por preparado el recurso de casación» anunciado por la Fiscalía, contra el archivo dictado por dicha instancia respecto a las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número tres, por los avales y préstamos concedidos desde la agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) a la empresa malagueña Isofotón, declarada en concurso de acreedores; respecto a Bienvenido Martínez, quien fuera director de Inversiones Estratégicas de IDEA y otrora miembro del consejo de administración de Invercaria.

Así figura en un auto emitido el pasado 22 de septiembre por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla. En el auto, la Sección Primera de la Audiencia indica que la Fiscalía había solicitado que se tuviese «por preparado recurso de casación» contra el auto previo de fecha 8 de septiembre de tal instancia ordenando dicho archivo. La Audiencia, no obstante, precisa que no se trataba de una resolución «recurrible en casación», pues «al pie del auto cuya casación intenta el Ministerio Fiscal se advertía que contra el mismo ‘no cabe recurso ordinario’ alguno». Por eso, resuelve «no tener por preparado el recurso de casación», extremo susceptible de recurso de queja ante el Tribunal Supremo.

Con dicho auto de fecha 8 de septiembre, la Sección Primera de la Audiencia estima parcialmente el recurso de apelación promovido por Bienvenido Martínez, contra los autos emitidos en julio y octubre de 2020 por el Juzgado de Instrucción número tres, primero citando como investigado a dicho exdirectivo de IDEA y después desestimando su recurso inicial de reforma contra dicha decisión.

Recordemos que en las diligencias previas que tramita dicha instancia judicial sobre los avales y préstamos de IDEA y su filial Soprea (Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía), a la empresa malagueña Isofotón, han sido apreciados posibles delitos continuados de malversación y prevaricación, así como otro delito de falsedad en documento público.