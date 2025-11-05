Anticorrupción descubre que 14 altos cargos de la Junta socialista de Andalucía extraviaron 1,2 millones

Catorce ex altos cargos de la Junta socialista de Andalucía afrontan penas de prisión por su papel en la concesión irregular de un nuevo aval público descubierto por valor de 1,18 millones de euros a la cooperativa Cofrutex, en noviembre de 2008. Según la Fiscalía, la operación provocó la pérdida definitiva de más de 1,2 millones de euros para las arcas andaluzas.

La Fiscalía Anticorrupción reclama 98 años de prisión en total para los 14 acusados por presuntos delitos de prevaricación y malversación. Cada uno se enfrenta a siete años de cárcel y 17 de inhabilitación absoluta por autorizar una ayuda «arbitraria e injusta», sin bases reguladoras ni publicidad, en perjuicio del interés general.

El principal acusado es Francisco Vallejo Serrano, ex consejero de Innovación, Ciencia y Empresa entre 2004 y 2009, quien salió de prisión en julio de 2024 tras la revisión parcial de su condena por el caso de los ERE. Le acompañan su ex viceconsejero Jesús María Rodríguez Román, ex directores generales de IDEA y miembros del consejo rector de la agencia pública entre 2008 y 2016.

La ayuda permitió a Cofrutex acceder a un préstamo de 1,47 millones de euros que no evitó su quiebra. La cooperativa solicitó el concurso de acreedores en abril de 2014, sin que IDEA hiciera ninguna reclamación para recuperar el dinero. Además del aval, se otorgaron 440.000 euros más del fondo de los ERE mediante una subvención excepcional.

Anticorrupción subraya que se evitó deliberadamente cualquier trámite legal, análisis de garantías o control del destino de los fondos. Los bienes hipotecados no cubrían el importe y se hicieron pagos sin ejecutar garantías ni reclamar cantidades tras la disolución de la empresa.

El juez Vilaplana ha cerrado la instrucción y Anticorrupción ha pedido la apertura de juicio oral y la restitución solidaria de los 1,26 millones perdidos. Cofrutex será citada como responsable civil subsidiaria, mientras que su filial Zumos Vega SL deberá responder por más de 98.000 euros como partícipe a título lucrativo.