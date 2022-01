La Junta de Andalucía tiró el curso pasado del carro nacional del empleo y lo seguirá haciendo en el presente año. La comunidad creó en 2021 un total de 110.000 puestos de trabajo y el gobierno andaluz prevé repetir la cifra en 2022 e incluso superarla y alcanzar los 120.000 nuevos empleos, lo que arrojaría una media de 328 andaluces encontrando trabajo cada día.

Sin ir más lejos, la Andalucía de Juanma Moreno y la Madrid de Isabel Díaz Ayuso concentraron el pasado diciembre más de la mitad de la caída del paro de la que presume Pedro Sánchez: entre ambas regiones sumaron 39.087 desempleados menos que en noviembre, un 50,9% del descenso del paro -76.782 personas- registrado en el conjunto del país.

El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, ha detallado las previsiones del Ejecutivo autonómico para 2022 y ha apostado por un plan plurianual de contención y reducción de deuda.

En una entrevista concedida a Europa Press, Velasco ha subrayado, además, en relación al Producto Interior Bruto (PIB), que desde la Consejería no se ha realizado «una actualización de las previsiones y no se hará hasta las primeras semanas de enero, cuando tengamos cifras y estadísticas robustas», si bien, ha anticipado «que serán a la baja».

En este sentido, el consejero ha destacado la tasa de crecimiento del tercer trimestre del año publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), «que mejora lo publicado hace un mes -en el conjunto del país (3,4%)- y apuntala las previsiones del Gobierno Central y autonómico para 2021 y, en menor medida, para 2022».

Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco de España, así como otras instituciones, han publicado sus estimaciones revisadas y son «sustancialmente inferiores» a las que venían manteniendo desde hace unos meses, de modo que se reduce en España casi dos puntos porcentuales (1,9)». Se trata, por tanto, de dos cuestiones «aparentemente contradictorias».

Las previsiones del PIB regional para este año eran alcanzar una tasa del 7% y ha terminado el tercer trimestre con un 3,1% interanual, cuatro décimas superior a la media, y a seis puntos de los niveles prepandemia.

En cuanto a la deuda de la comunidad, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) apuntaba a que alcanzaría el 22,6% en 2021 y los últimos datos del Banco de España constatan un 23,3% y un incremento de 851 millones, que dejan la cifra total en 36.428 millones. Al respecto, Velasco, que ha recordado que la deuda pública estatal está en torno al 125%, ha asegurado que son «cifras manejables que no van a llevarnos a la ruina».

No obstante, en opinión de Rogelio Velasco, «se debería empezar a redactar y calcular el próximo año un plan plurianual de contención y reducción de deuda», de manera que el ratio en torno al PIB «se estabilice en torno al ciento veintitantos y que cada año se dedique una parte del gasto público a ir amortizando la deuda que se ha lanzado».

«En diez o 15 años, el objetivo para el conjunto de la economía española, sería alcanzar un ratio en el que nos sintamos cómodos. Esto no significa que alcance un 60% como máximo. La Comisión Europea ha llevado una revisión de esa filosofía porque estamos saliendo de la crisis y no podemos retirar rápidamente todas las ayudas que estamos llevando a cabo; entraríamos en una recesión y aún no hemos recuperado el PIB perdido de antes de la pandemia», ha añadido Velasco.

Crecimiento de autónomos

Asimismo, Rogelio Velasco se ha referido al crecimiento en el número de autónomos, que arroja un balance final en torno a los 562.000 trabajadores por cuenta propia. «La recuperación en líneas generales está permitiendo que también lo haga este colectivo, pero hay otros factores, como las llamadas economías de plataforma, a través de Google, Amazon o la pizzería del barrio. Además, muchos de ellos estaban trabajando en empresas por cuenta ajena y han aprovechado el conocimiento del mercado para su conversión en autónomos».

En cuanto a las exportaciones, Andalucía ha contabilizado «la mayor cifra de enero a octubre de toda la historia, reflejo de la capacidad competitiva de las empresas, que están cada vez más volcadas en la exportación». Además, también se ha visto influenciado ese incremento por la recuperación de la economía europea, «que son nuestros mercados principalmente».

Por último, Velasco ha señalado que la gestión de la Consejería para el impulso al crecimiento económico puede esquematizarse en las siguientes actuaciones: simplificación administrativa, captación de inversiones, impulso a la transformación digital del tejido productivo, industrialización (sostenible, verde) y «vuelco al sistema de Investigación Desarrollo e innovación (I+D+i)», así como el «compromiso con las universidades e impulso de la excelencia».

«Una vez que esté controlada la pandemia, el objetivo de este Departamento es llevar a cabo diversas acciones para captar inversiones, extranjeras y del conjunto del país, y vender en el exterior una Andalucía más innovadora, competitiva y que genera empleo», ha zanjado el consejero andaluz.