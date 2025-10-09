Andalucía denuncia que el Gobierno falsea las estadísticas de criminalidad «para decir que todo va bien»

El consejero andaluz de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha acusado este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez de «falsear la realidad» de la criminalidad en España mediante estadísticas incompletas que excluyen delitos como la ciberdelincuencia, que ya supone una de cada cuatro infracciones penales.

Durante la sesión de control en el Parlamento andaluz, Sanz ha señalado que las cifras oficiales sólo contemplan los «delitos convencionales», lo que a su juicio constituye una «manipulación» con la intención de trasladar la idea de que «todo va bien», pese a que la criminalidad «ha aumentado de manera grave» en el país. El consejero ha subrayado, en este sentido, los incrementos del 68% en homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa, del 12,98% en homicidios consumados y del 62% en lesiones graves y riñas tumultuarias.

Sanz ha criticado además la «falta de medios y respaldo institucional» a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico, y recordó el caso de Barbate, ocurrido hace año y medio, denunciando que aún no se han proporcionado los recursos necesarios. «Hay una situación de indefensión de la Guardia Civil frente a las narcolanchas», ha afirmado Sanz, que ha calificado además como «vergüenza» que durante la reciente Vuelta Ciclista a España se alentara a «los violentos a actuar».

Por su parte, la parlamentaria del PP por Almería, Mónica Morales, ha exigido al Gobierno que dote de más medios humanos y materiales a las fuerzas de seguridad para combatir las mafias. Morales mostró titulares de prensa para denunciar cómo las narcolanchas «campan a sus anchas» en las costas andaluzas, burlándose de los agentes «con total impunidad» y amenazando la seguridad de las familias. «Nuestros agentes no saben si volverán a casa al terminar su turno», advirtió, y reprochó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, su «total desaparición» ante esta problemática. Morales, en este sentido, ha subrayado que los agentes «merecen medios y reconocimiento institucional», trasladándoles «el apoyo incondicional de todo el Partido Popular».