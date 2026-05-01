Andalucía: cielos nubosos y chubascos en el este, cambios de temperatura según AEMET

Hoy, 1 de mayo de 2026, el tiempo en Andalucía se presenta variado. En el conjunto del territorio, los cielos lucirán predominantemente nubosos, especialmente en el tercio oriental, donde se esperan chubascos ocasionales, localmente intensos en el noreste. Mientras tanto, en otras áreas habrá intervalos de nubes medias y altas. Las temperaturas máximas descenderán en el este, mientras que en el resto subirán o permanecerán estables, con vientos flojos y variables.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 1 de mayo

Cielo radiante y cálido ambiente en Sevilla

El cielo de Sevilla se despereza en una espléndida mañana, luciendo un azul radiante y sin posibilidad de lluvia. Las temperaturas comenzarán en unos agradables 13 grados, con una sensación térmica que se mantendrá fresca. Durante el día, el sol brillará intensamente y alcanzará una máxima de 28 grados, mientras que el viento soplará a una suave brisa de 10 km/h desde el sur, aportando una agradable sensación de confort.

Ya por la tarde, el ambiente seguirá siendo cálido y acogedor, con valores que rondarán los 22 grados. La humedad, que se sentirá algo más densa en momentos, alcanzará un 100% en su punto más alto, lo que hará que la tarde tenga un aire más pesado. El sol, como un tímido invitado, irá despidiéndose lentamente tras el horizonte a las 21:13, dejando un día perfecto para disfrutar al aire libre.

Córdoba: nubes y viento con posibilidad de lluvia

Las nubes grises cubren el cielo de Córdoba, presagiando un día de inestabilidad en el que el viento sopla con fuerza y la lluvia puede hacer acto de presencia. La mañana comienza fresca, con temperaturas que oscilarán entre los 11°C y 27°C, mientras las ráfagas alcanzan hasta 35 km/h, añadiendo una sensación de movimiento constante en el ambiente.

El contraste del tiempo se hará evidente en la tarde, cuando la temperatura podría descender y la probabilidad de lluvia se mantenga al 100%. Con una humedad que alcanza niveles elevados, se aconseja a los transeúntes llevar paraguas y abrigarse, ya que el aire fresco podría resultar más intenso al caer la noche.

En Huelva, cielo variable y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que variará entre ligero nuboso por la mañana y más despejado por la tarde. Las temperaturas serán agradables, alcanzando un máximo de 23 grados, con un suave viento del sur que acompañará de manera leve y sin riesgo de lluvia.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad o para realizar actividades al aire libre, ya que el ambiente tranquilo invita a salir y aprovechar cada rincón. La suavidad del tiempo favorece las costumbres cotidianas, permitiendo disfrutar de un café en una terraza o un agradable encuentro con amigos.

Agradable día para actividades al aire libre en Cádiz

Esta jornada en Cádiz empieza con un amanecer suave y fresco, donde la temperatura mínima se sitúa en 16 °C. Con el sol asomando a las 07:32, el cielo se presentará mayoritariamente despejado y sin probabilidad de lluvia, lo que nos promete una mañana agradable. Conforme avance el día, la temperatura se elevará hasta alcanzar los 20 °C por la tarde, mientras que el cielo se volverá parcialmente nublado.

A pesar de ser un día sin lluvias, el ambiente se sentirá un tanto pesado, ya que la humedad alcanzará hasta un 85%. Además, los vientos del suroeste soplarán a una velocidad media de 15 km/h, con algunas ráfagas que podrían llegar a 30 km/h. Con más de 13 horas de luz hasta la puesta del sol a las 21:12, será una jornada perfecta para disfrutar del aire libre.

Jaén: cielo cubierto y probables lluvias

Esta mañana en Jaén, el cielo se presenta algo cubierto con una temperatura que ronda los 16 grados, ideal para iniciar el día. A medida que avance la jornada, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando hasta 24 grados por la tarde. Sin embargo, existe la posibilidad de algunas lluvias, especialmente en la tarde-noche, por lo que es recomendable tener a mano un paraguas.

A lo largo del día, el viento del noreste soplará suavemente, aportando frescura. Con estas condiciones, será un buen plan disfrutar del sol en las horas centrales, aunque no olvides llevar una chaqueta ligera para la noche.

Cielo parcialmente nublado y brisa agradable en Málaga

Las primeras horas traen consigo un cielo parcialmente nublado que promete un día agradable para Málaga. La temperatura matutina comenzará en unos frescos 15°C, con un leve aumento a medida que avance la jornada, alcanzando una máxima de 23°C por la tarde. El viento soplará del sureste a una velocidad de 15 km/h, aportando una ligera brisa.

A lo largo del día, se mantendrán las condiciones estables sin probabilidades de lluvia, lo que invita a disfrutar del aire libre. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera para la noche, ya que la temperatura descenderá hasta unos cómodos 18°C. La humedad relativa variará entre el 55% y el 90%, ofreciendo un clima que se sentirá cálido y agradable.

Granada: cielos cubiertos y cambios de clima

La mañana en Granada se presenta con cielos cubiertos y una sensación térmica fresca de 12 grados. La humedad se siente en el ambiente y algunas brumas pueden ser visibles, así que es recomendable abrigarse un poco al salir. A medida que avance el día, el tiempo mostrará cambios; se espera una clara disminución en la probabilidad de lluvia por la tarde, con temperaturas que alcanzarán los 20 grados, ofreciendo un respiro en la sensación de frío. Lleva un paraguas a mano, pero también aprovecha para disfrutar de un café al sol en las horas más cálidas.

Almería: cielo despejado y chubascos intermitentes

Las primeras horas traen un cielo despejado que dará un respiro tras una noche fresca, pero a medida que avance la mañana, las nubes irán ganando terreno y se esperan chubascos intermitentes. La temperatura comenzará en 18°C, ascendiendo hasta los 21°C por la tarde, mientras que el viento, con ráfagas de hasta 7 km/h, soplará suavemente del sureste.

Con la tarde, el panorama se tornará más inestable y es probable que las precipitaciones sean más intensas hacia la noche. Se recomienda llevar paraguas si se tiene previsto salir, ya que la humedad alcanzará niveles elevados, generando una sensación térmica que podría superar los 22°C en su punto máximo.