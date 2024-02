El alcalde de La Línea plantea legalizar el hachís para luchar contra el narcotráfico

El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, ha esperado que lo ocurrido en Barbate, donde una narcolancha arrolló a una patrullera de la Guardia Civil provocando la muerte de dos agentes, sirva «de punto de inflexión» para que se «recrudezca» la lucha contra el narcotráfico. En este sentido, ha planteado la opción de legalizar el hachís y ha rechazado las políticas presidiarias de reinserción.

«Si no se consumiera hachís en el resto de España probablemente no estaríamos hablando de lo que estamos hablando. A lo mejor la solución es legalizarlo. Por cierto, también se consume tabaco y también se consume alcohol. A lo mejor a partir de ahí cortamos con el narcotráfico. No lo sé. Lo que está claro es que, a mi entender, y me puedo estar equivocando, las recetas que se están aplicando no son las adecuadas», ha explicado Franco.

«Ya me dirás que hacemos con toda esa gente, ¿montamos un campo de concentración? Porque lo que está claro es que las medidas de reinserción no están funcionando. Y esta gente, tal y como salen de la cárcel, vuelven a delinquir», ha lamentado el alcalde de La Línea, que ha continuado: «Les condenan a seis años de cárcel, pero si ya has cumplido dos en prisión preventiva, te vas a la calle. ¿Qué mensaje se está mandando?».

Más medios

En declaraciones a los medios, Franco ha apuntado a este respecto que el narcotráfico está haciendo «daño» a esta zona del territorio nacional y que en esta ocasión «deja dos vidas sesgadas y con un dolor, me imagino, que insoportable para las familias».

Este lunes, el municipio linense ha convocado una concentración a las 12,00 horas en repulsa por «los lamentables acontecimientos» que tuvieron en lugar en Barbate el pasado viernes. En ella no estará Juan Franco porque, tal y como ha señalado, participará en el minuto de silencio programado en Barbate a esa misma hora para acompañar al alcalde de este municipio.

De esta manera, el alcalde se suma a las peticiones que han realizado las asociaciones de guardias civiles, coordinadoras antidroga y otros dirigentes políticos como los alcaldes de Barbate y Algeciras, Miguel Molina y José Ignacio Landaluce, respectivamente, que a lo largo del fin de semana han reclamado «más medios» para combatir estas redes de tráfico de drogas y estar en igualdad de condiciones contra los narcos que operan en el Campo de Gibraltar y que están poco a poco actuando en otros puntos de la provincia.

Esta misma mañana han pasado a disposición judicial los ocho detenidos por la muerte de los dos agentes de la Guardia Civil, seis de ellos los tripulantes de la narcolancha que arrolló a estos profesionales embistiendo su patrullera.