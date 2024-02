El alcalde de Barbate: «Marlaska se ponía medallas mientras asesinaban a los guardias civiles»

El alcalde de Barbate, Miguel Molina Chamorro, ha denunciado este sábado, durante una entrevista concedida a OKDIARIO, que la Guardia Civil carece de medios para poder llevar a cabo su trabajo en el municipio gaditano. Además, culpa al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de que el Instituto Armado esté cada vez más mermado y que no tenga recursos suficientes para hacer frente a los narcotraficantes que intentan llegar a las costas del sur de España.

El regidor ha revelado que cuando se celebran juntas locales de seguridad en el municipio se reclaman más medios y recursos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo estas peticiones siempre caen en saco roto y desde el Gobierno de Pedro Sánchez no se ponen soluciones para proteger una costa de más de 25 Kilómetros.

Cabe decir que los municipios de Barbate y Vejer de la Frontera disponen únicamente de una sola patrulla de la Guardia Civil para proteger sus costas, algo inviable teniendo en cuenta la extensión a cubrir y el tipo de puerto del que dispone Barbate: un muelle refugio para tormentas que los narcotraficantes aprovechan para ocultarse y obtener protección.

Así lo ha manifestado el alcalde del municipio gaditano en declaraciones exclusivas que ha concedido a este medio:

P.- ¿Es el día más negro de la historia de este municipio?

Sí, con el tema de la seguridad es uno de los días más negros de la historia. Nosotros hasta las 02:00 horas estuvimos acompañando a los cuerpos de seguridad hasta que no se retiraron los cadáveres de los dos guardias civiles que estaban allí. Al otro, desgraciadamente, se lo llevaron al hospital en muy mal estado y desde luego nosotros como municipio estamos muy afectados. Es algo que veníamos denunciando también, la falta de recursos. Nosotros hacemos un esfuerzo enorme en Barbate para mejorar los servicios, con protección civil, con Bomberos y con policía local. Pero está claro que la merma que ocurre en muchísimos pueblos con la Guardia Civil, pues hace que con esa escasez de recursos y con esa insuficiencia, pues se vean desbordados por culpa de unos asesinos, porque no tienen otro nombre. Ese tipo de personas no son bienvenidas en este pueblo. Desgraciadamente vinieron para montar el espectáculo, para hacer una carnicería con unos guardias civiles que se dedican exclusivamente a mantener la paz y mantener la seguridad en nuestro municipio.

Yo creo que hoy en la concentración que vamos a realizar el pueblo de Barbate va a demostrar que es un pueblo seguro, un pueblo solidario, un pueblo que quiere paz y que quiere, evidentemente seguir creciendo. Hemos luchado muchísimo en estos años para subir la imagen de nuestro pueblo, para que crezca el empleo, para que haya más seguridad, para que las empresas se instalen en nuestro municipio, para que vengan cuatro sinvergüenzas, cuatro delincuentes, cuatro asesinos a hacer este tipo de carnicería con personas que dignamente defienden la paz en nuestra tierra. Entonces estamos muy consternados y muy dolidos, y como no puede ser de otra manera, pues estaremos para apoyar a la familia, a los cuerpos de seguridad del Estado y por supuesto vamos a estar siempre colaborando con ellos en todo lo que sea posible para seguir manteniendo este pueblo lo más seguro posible.

P.- En las redes sociales las grandes críticas son para el ministro del Interior ¿Qué le va a decir el alcalde de Barbate a Grande-Marlaska?

Pues le vamos a decir lo mismo que le hemos dicho en todas las juntas locales de seguridad: que faltan medios, que faltan recursos, que la Guardia Civil cada vez está más mermada y que el Puerto de Barbate está totalmente abandonado y dejado. Es un puerto con categoría cuatro, que cuando hay cualquier tormenta, cualquier problema en la mar es un puerto refugio. Siempre pensando que es un refugio para los marineros y para la gente de la mar. Pero desgraciadamente parece que también lo es que para las narcolanchas. Y eso no puede ser, nosotros no lo podemos permitir. Grande-Marlaska se tiene que dar cuenta de que la seguridad en la costa es fundamental, de que los recursos tienen que ser los máximos posibles. No puede haber una sola patrulla en la Comandancia de la Guardia Civil en Barbate, una patrulla para 25 kilómetros de costa.

Eso es impensable, inasumible y lo venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo. La inseguridad que estamos padeciendo. El Gobierno de España lo que hace es mermar la seguridad de estos municipios. Así que Grande-Marlaska lo que tiene que hacer es trabajar, ponerse las pilas y de una vez por todas no ponerse tantas medallas como ayer. Mientras que los guardias civiles se jugaban la vida, él estaba en otro lugar, poniéndose medallas. Los efectivos tenían que haber estado aquí, no tenían que haber estado allí con él, sino que tenían que haber estado aquí para haber cumplido y haberse asegurado que sus compañeros estuvieran seguros en el acto que tuvieron que hacer ayer, que tuvieron que enfrentarse con una balsita a seis narcolanchas enormes. Y eso no es de recibo. Así que muy mal desde luego por parte del ministro. Nosotros evidentemente se lo vamos a trasladar así y no vamos a permitir que esto se siga manteniendo. Barbate necesita más seguridad.