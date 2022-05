El PSOE Andaluz (PSOE-A) que tanto empleo destruyó y que tanto dinero malversó de los parados andaluces ha vuelto a liarla. La paliza propinada por sus vigilantes de seguridad en la caseta socialista en la Feria de Sevilla sigue trayendo cola. Y es que tras una denuncia del sindicato CSIF se ha conocido el «posible intrusismo» en la contratación de estos agentes de seguridad que, según el citado sindicato, eran personal no cualificado. Es decir, que no eran vigilantes de seguridad profesionales.

CSIF ha denunciado este lunes tanto el «posible intrusismo» como la «agresión desproporcionada» ocurrida en la caseta del PSOE en la Feria de Sevilla por la «contratación de personal no cualificado». Así lo ha referido el sindicato al trasladar dicha denuncia a la Unidad Territorial de Seguridad Privada de Sevilla, dependiente de la Policía Nacional, cuya comisaría de Triana había incoado ya una investigación de oficio, tras no recibir denuncias de particulares a cuenta de estos hechos.

«Dicha Unidad ha confirmado a CSIF Sevilla que el servicio ha sido inspeccionado», al tiempo que da «oportuna cuenta a la Subdelegación del Gobierno de las irregularidades detectadas, sin perjuicio de las responsabilidades penales por la propia agresión», tras la cual el PSOE condenó la actuación «desproporcionada» de los porteros de su caseta, informando que los mismos habían sido apartados de su labor.

En su denuncia, el Área de Seguridad Privada de CSIF Sevilla expuso que los hechos descritos «son constitutivos de vulneración de la Ley 5/2014, de 4 de abril; Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero; Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, y el resto de la normativa de desarrollo de la Ley 23/1992, de 30 de julio», relativo al centro de trabajo «Caseta de Feria del PSOE, calle Antonio Bienvenida, 79».

Según subraya el responsable de Seguridad Privada de CSIF Sevilla, Felipe Caro, «es falso que los agresores fuesen profesionales de la seguridad privada, y falso que tuviesen acreditación de seguridad alguna». «Desde CSIF consideramos que en este tipo de eventos, como la Feria de Sevilla o la de Jerez, que se celebra estos días, todas las casetas deben contratar personal cualificado y uniformado, es decir, verdaderos vigilantes de seguridad», asevera.

«La Feria de Sevilla no puede ser un coladero de empresas in cumplidoras; los organismos públicos y de seguridad privada deben realizar los controles adecuados para que situaciones como la que hemos denunciado no vuelvan a ocurrir», explica Felipe Caro.

«El problema no está en nuestro sector, ni en sus trabajadores, sino en quién contrata y qué contrata. La seguridad privada está llena de grandes profesionales, perfectamente cualificados, que podrían haber resuelto este problema de manera muy diferente», concluye el responsable de Seguridad Privada de CSIF Sevilla.