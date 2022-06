Abascal rebautiza al PSOE en una abarrotada plaza de Jerez: «Partido socialista ni obrero ni español»

Tras Sevilla y Córdoba, Vox vuelve a llenar una plaza, ahora en Cádiz. El presidente de Vox, Santiago Abascal, el cabeza de lista por Cádiz, Manuel Gavira, y el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, han vuelto ha reunir a miles de personas en un mitin. En Jerez de la Frontera (Cádiz) y sin la presencia de la candidata Macarena Olona, Vox ha logrado aunar a una nueva gran multitud de personas en la Plaza Doña Blanca. Desde ahí, Abascal ha rebautizado al PSOE, partido al que se ha referido, y no es la primera vez esta campaña, como el «Partido Socialista ni obrero ni español». Un socialismo que, ha recordado el presidente de Vox, fue expulsado de Andalucía por corrupción.

Por otro lado, Abascal ha reprobado las advertencias que ha lanzado el PP en las últimas semanas: «Si no votáis bien, hay que repetir elecciones» y «que le va a dar consejerías a Ciudadanos, pese a no tener representación». Es decir, «da igual lo que votéis». Sin embargo, ha advertido de que «no va a consentir chantajes». Por otro lado, se ha referido al esfuerzo del PSOE de silenciar el mensaje de Vox, «porque demonizarnos no les basta», a través de los medios de comunicación, donde apenas aparecen los actos de esta formación, a pesar, ha dicho, de que los periodistas, «que trabajan en muchas ocasiones en condiciones precarias, mandan sus crónicas».

En definitiva, el PP lanza el mensaje de que «con el PSOE en cualquier cosa y a pesar de todo, con Vox nada». Algo que ha considerado «un insulto a millones de españoles que confían en Vox, a los que llenáis las plazas, y a los 800.000 andaluces que nos votasteis en noviembre de 2019». Y ha advertido de que «no lo vamos a tolerar». También ha criticado que el PP se limite a hablar de economía. De este modo, la batalla ideológica se la han dejado siempre a la izquierda.

Gavira

Por su parte, el cabeza de lista al Parlamento de Andalucía por Cádiz, Manuel Gavira, ha hecho hincapié en que «Vox es el partido de la calle, el que está cerca de la gente, el que escucha los problemas reales de los vecinos». Por ello, ha recordado a las familias que viven del campo en la provincia, los ganaderos y agricultores, «que madrugan para poder sacar adelante su explotación, mientras que hay políticos, aquí y en Bruselas, pensando en cómo apretarles más y más». «Por eso hemos empezado nuestra campaña en Alcalá de los Gazules, cuna del socialismo andaluz de donde salieron tantos socialistas corruptos», ha explicado.

Tampoco ha olvidado a los pescadores de la Línea, a quienes, ha denunciado, los piratas de Gibraltar «acosan y cortan las redes en aguas españolas”. “Tenemos que defender la dignidad de nuestro país y recuperar la prosperidad del Campo de Gibraltar para sacarlo del chantaje del pirata Fabián Picardo. Por eso tenemos cerrar esa maldita verja”, ha sentenciado Gavira. En relación al Gobierno de Juanma Moreno, el candidato ha lamentado como “un cambio falso que se ha limitado a gestionar la herencia socialista”. De modo que en Cádiz, «seguimos con las mismas cifras de paro que nos dejó Susana Díaz, la misma temporalidad y la misma precariedad». “No está escrito en ningún sitio que mis hijos se tengan que ir de la tierra que les vio nacer por falta de oportunidades”, ha lamentado.

Por todo ello, “en Vox defendemos nuestra industria, nuestros oficios, nuestro sector primario, nuestra prosperidad, nuestra gente, nuestras tradiciones y nuestra manera de vivir y entender la vida”, ha concluido.

Por su parte, el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha asegurado que el 19 de junio, la papeleta de Vox contiene «meritocracia, honradez y experiencia de Gobierno».

Además, las mujeres «tienen que saber que hay un gobierno que apuesta por la igualdad de oportunidades y ante la ley». Y ha puesto como ejemplo el Gobierno del que Vox forma parte, donde «los tres consejeros que ha aportado Vox son expertos en su materia».

Guadix

Por otro lado, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha participado hoy en un acto público en Guadix junto al número dos de la candidatura de Granada al Parlamento de Andalucía, Ricardo López Olea, y la número tres de la lista, Cristina Jiménez, en un mitin en el que ha destacado que “en España estamos cansados de los ecologistas de salón” y solo Vox está del lado de nuestros agricultores y ganaderos, que son los “auténticos conservacionistas, la buena gente que da nombre y prestigio a Andalucía”.

Ortega Smith se ha dirigido a los asistentes al acto público en la plaza Pedro Antonio de Alarcón de Guadix narrando una conversación con un productor de la zona: “Le he preguntado qué podemos hacer por él, y me ha respondido que si es posible que las leyes las haga gente que sabe lo hace”, las leyes que “con sentido común” Vox pondrá en marcha.

Igualmente, el secretario general ha alertado del desprecio hacia el Estado de derecho de los inmigrantes ilegales “que entran pisoteando nuestras leyes y nuestra soberanía”, a la vez que ha lamentado que existan familias españolas “a las que tanto ha costado comprar una vivienda y que tardan meses en echar al criminal que ha ocupado su casa”.

“Hemos venido a darle voz a cada uno de los españoles que llevan años soportando el desprecio de unos y la traición de otros. Hemos llegado para levantar la bandera de la bajada de los impuestos y de acabar con tanto mangante que viven de la paguita”, ha recalcado Ortega Smith.

Enemigos del pueblo

Por su parte, Ricardo López Olea, ha hecho referencia a las mentiras que quieren los partidos que han traicionado a España con su intento de imponer la agenda 2030. “Son los enemigos del pueblo y de las clases medias y trabajadoras”, y con este tipo de políticas “hoy nos toca recoger los amargos frutos de décadas de Gobierno socialista: el segundo paro juvenil más alto de Andalucía, una inmigración ilegal descontrolada y cada día más vecinos nuestros viviendo en barrios pobres y sin recursos”.

Asimismo, López Olea ha apuntado a que Vox es el único partido que hace frente al PP y al PSOE y su sistema bipartidista de poder. “Los únicos que se oponen a todas y cada una de sus ideologías aberrantes, somos nosotros. En Andalucía hemos padecido durante décadas la dictadura socialista de los chiringuitos, las redes clientelares, del voto cautivo, de las administraciones paralelas, de los enchufados, del dinero de los parados para putas y cocaína de unos caciques y su cortijo andaluz”, y ante ellos está Vox.

Por otra parte, Cristina Jiménez, ha insistido a todos los asistentes que Vox está a un paso de desterrar las políticas progres que han condenado a nuestra tierra a ser el vagón de cola de las regiones españolas. “No os engañéis, tanto el PSOE como el PP las abrazan en sus programas de gobierno: la violencia de género, el adoctrinamiento de nuestros hijos en las escuelas, el ecologismo radical, la dependencia energética, una administración paralela de enchufados y corruptos, la desmemoria histórica que enfrenta a los españoles y el olvido del mundo rural”.

Para concluir, Jiménez, ha asegurado que en Vox estamos preparados para llegar al gobierno de la Junta: “Tenemos el mejor equipo, tenemos a la mejor candidata, Macarena Olona, y os tenemos a vosotros para que el cambio real llegue a Andalucía”.