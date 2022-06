Abascal y Olona vuelven a hacerlo: Vox llena hasta la bandera una plaza de Córdoba

Tras el multitudinario acto en Sevilla, Vox ha vuelto a llenar hasta la bandera una plaza. Esta vez en Córdoba. Santiago Abascal, presidente del partido, y Macarena Olona, candidata a la Junta de Andalucía, han celebrado en la Plaza San Agustín de Córdoba su segundo gran acto de campaña. De nuevo, han roto pronósticos.

Aunque repetir lo sucedido este viernes en Sevilla va a ser muy complicado, lo cierto es que en Córdoba Vox ha vuelto a romper todo tipo de pronósticos. Han vuelto a llenar una plaza, demostrando que en Andalucía cuentan con mucho apoyo. Según indican desde el partido, más incluso que el que auguran las encuestas.

Igual que sucediera en Sevilla, Macarena Olona ha sido recibida entre gritos de «¡guapa!» y «¡presidenta!». La candidata de Vox a la Junta de Andalucía ha vuelto a cargar contra el multiculturalismo y contra el feminismo en su discurso. Y es que bajo su punto de vista «el multiculturalismo no funciona». «Y no es una cuestión de racismo, porque nada tiene que ver la raza ni la nacionalidad, es una cuestión de cultura. No todas las costumbres son respetables. Es más, hay algunas culturas que tenemos el deber de combatir. Porque esta es mi casa, esta es España».

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha advertido sobre la posibilidad de que Andalucía sea un terreno propicio como «laboratorio de pruebas de la gran coalición» ante las elecciones al Parlamento de Andalucía de 19 de junio. En este sentido, ha criticado al PP por decir que podría haber adelanto electoral si no gobierna en solitario y también por dejar caer que meterán a miembros de Cs en sus filas aunque no sean necesarios los votos del partido naranja.

Abascal se ha reafirmado en el argumento de liderar un futuro gobierno de coalición en Andalucía, por lo que ha trasladado a los asistentes al acto que «vuestras convicciones no se van a tirar al retrete, van a servir para el cambio en Andalucía o no van a gobernar», en referencia al PP.