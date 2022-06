Vox ha celebrado en Sevilla el que será uno de sus actos más especiales de la campaña en Andalucía, toda vez que se ha celebrado en la calle Asunción, 54, lugar en el que se encuentra el banco en el que, hace ya siete años, allá por el 2015, Santiago Abascal y Javier Cortés dieron los primeros pasos, megáfono en mano, de lo que hoy es Vox. Entonces, muchos se mofaban de ellos diciéndoles que cabían en un 600. Hoy, a la vista está, serían necesarios muchos 600 para meter a toda la gente que ha estado en Sevilla arropando a Vox.

Javier Cortés, presidente de Vox Sevilla, ha comenzado el acto reivindicando el andalucismo más trabajador: «Os voy a hacer una pregunta, contestad sí o no, ¿estáis hartos de que los socios separatistas de Sánchez, Otegi y Rufián os insulten cada día que madrugáis y os llamen vagos, vividores o charnegos? Pues ha llegado la hora de reivindicar la Andalucía de las grandes gestas de España y no la de Blas Infante, de la mano de Macarena Olona como presidenta de la Junta de Andalucía».

Después ha llegado el turno de Macarena Olona, recibida entre gritos de «¡guapa!» y «¡presidenta!». La candidata de Vox a la Junta de Andalucía ha cargado contra el multiculturalismo y contra el feminismo en su discurso en Sevilla. Y es que bajo su punto de vista «el multiculturalismo no funciona». «Y no es una cuestión de racismo, porque nada tiene que ver la raza ni la nacionalidad, es una cuestión de cultura. No todas las costumbres son respetables. Es más, hay algunas culturas que tenemos el deber de combatir. Porque esta es mi casa, esta es España».

Macarena Olona: «Hay algunas culturas que tenemos el deber de combatir. Porque esta es mi casa, esta es España»

«Y en mi casa, mis leyes, mis valores occidentales, donde yo, como mujer, le digo alto y claro a este falso feminismo que ha traicionado por completo la lucha histórica por los derechos de las mujeres. Que no habléis en nuestro nombre, porque nosotras entendemos al hombre como complementario y no como un enemigo. No habléis en nuestro nombre porque nosotras no criminalizamos a nadie en función de su sexo. No habléis en nuestro nombre porque nosotras no aceptamos las cuotas que nos hacen seres inferiores. Yo no soy una mujer de cuota. Vosotras no sois una mujer de cuota. Somos libres y somos iguales», ha continuado Olona, que ha concluido: «Como mujer, como política, como madre, como hija, como nieta, como hermana, como española, afirmo, y lo hago como candidata a la presidencia de Andalucía, que la violencia no tiene género».

Por último, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha advertido sobre la posibilidad de que Andalucía sea un terreno propicio como «laboratorio de pruebas de la gran coalición» ante las elecciones al Parlamento de Andalucía de 19 de junio, cuya ejecución ha dudado que sea a través de un gobierno PP-PSOE «o como abstención para que todos se quede como está», por lo que ha reclamado al electorado que «Vox tenga una fuerza extraordinaria» por cuanto «en Andalucía aspiramos a liderar el gobierno con Macarena Olona».

Abascal se ha reafirmado en el argumento de liderar un futuro gobierno de coalición en Andalucía, por lo que ha trasladado a los asistentes al acto que «vuestras convicciones no se van a tirar al retrete, van a servir para el cambio en Andalucía o no van a gobernar», en referencia al PP.

«Quien quiera que regale al PP un cheque en blanco que vote al PP», ha afirmado Abascal, quien ha puesto como ejemplo su peso en el gobierno de Castilla y León.

El mitin de Vox se ha celebrado en una calle peatonal del barrio de Los Remedios de Sevilla, un distrito donde en las elecciones autonómicas de 2018 Vox logró 3.645 votos, el 24,66%, su mejor porcentaje en la capital, segunda fuerza tras el PP. Vox fue la quinta fuerza en la capital con 41.363 votos en la capital.

En las elecciones generales de noviembre de 2019 Vox repitió el segundo puesto en este distrito, también tras el PP, pero con más número de votos, 4.365 votos, y más peso relativo, un 26,8%. Fue el tercer partido en la capital y segunda fuerza en la provincia tras superar al PP por 849 votos.