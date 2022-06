Este jueves, horas antes del comienzo de campaña electoral en Andalucía, Macarena Olona celebraba un acto en un céntrico teatro de Sevilla… que ha sido boicoteado en la madrugada. Un hecho que ha crispado a los afiliados de Vox en la capital hispalense, que se resignan a que, pese a todo, luego sean ellos los denominados «radicales» por la izquierda.

«Me parece normal, estamos acostumbrados. Los defensores de la libertad son ellos, nosotros somos extremistas… Bueno, vamos a dejarlos, ya se aburrirán. Ahora, eso sí, cuando hay un acto de un rapero que desea la muerte del Rey o de un guardia civil, eso hay que hacerlo por la libertad de expresión. Pero si viene aquí Macarena Olona a hablar, que está en un partido completamente consitucional, y tenemos que soportar este tipo de cosas. Tenemos ya la piel bastante dura, y vamos a seguir aguantando. Todo esto significa que además vamos por el buen camino, o sea que encantado de que lo hagan», señalaba uno de los asistentes al acto, que organizaba Cake Minuesa y que contaba también con la participación de Daniel Esteve, de Desokupa.

«La que viene es una persona con mucha fuerza, hay que temerla. Porque viene pisando fuerte. Porque viene a ayudar a los andaluces, por y para los andaluces. Una de las cosas que a mí me encanta de Macarena Olona es que es una persona que no tiene más interés que ayudar al pueblo. Es una de las personas que viene con la verdad por delante. Es una persona que realmente quiere hacer un cambio real, no solo en Sevilla, sino en toda Andalucía. Y es una persona que viene con fuerza para levantar el mantel de la mesa de San Telmo», añade otra mujer, que asegura, en definitiva, que este tipo de actos vandálicos simplemente obedecen al «miedo» de la izquierda.

«Es porque está aquí la izquierda fascista, que es la que quiere intentar que nosotros no salgamos a la calle, que nosotros no podamos hacer nada. Pero vamos, que yo creo que ya van tarde. Todo lo que hace esto es darnos más fuerza para seguir adelante y para que tengamos más votos. Y yo creo que las elecciones andaluzas, aunque no vamos a triunfar como quisiéramos, sí vamos a sacar bastantes más votos que la vez anterior», asegura otro asistente al evento boicoteado en Sevilla.

«Lo hacen porque acto que hacemos siempre están ahí intentando boicotear todo. Pero luego nosotros los extremistas, los fascistas y somos los que sufrimos incluso agresiones», concluye otro afiliado de Vox, que ha acudido al acto de Olona en la capital hispalense.