Sabotaje a Olona: revientan la cerradura del teatro de su último acto antes de arrancar la campaña

En la mañana de este jueves los dueños del Teatro Pathé de Sevilla se han llevado una ingrata sorpresa: las cerraduras de sus tres puertas de entrada estaban destrozadas y era imposible entrar al recinto. El motivo de este vandalismo: que este mismo jueves Macarena Olona iba a protagonizar el acto que va a dar el pistoletazo de salida a su campaña electoral.

La actuación, que será presentada por Cake Minuesa, se llevará a cabo sólo unas horas antes de las 00:00 de la noche, que es el momento en el que arranca oficialmente la campaña. Se trata de un ‘show’ en el que estarán Daniel Esteve, de Desokupa, y Macarena Olona, candidata de Vox a presidir la Junta de Andalucía. Fuentes conocedoras aseguran que para arreglar las cerraduras boicoteadas se han tenido que desembolsar en torno a 700 euros.

De este modo, y pese a todo, Cake Minuesa celebrará este jueves en Sevilla una obra en el Teatro Pathé en la que entrevistará a Macarena Olona. Un hecho que parece haber irritado a un sector de la izquierda que ha optado por un boicot que al único al que perjudica es al dueño del teatro, toda vez que el evento, tal y como aseguran fuentes de la organización del acto, se va a celebrar pase lo que pase. De hecho, una vez han solucionado el problema, Cake Minuesa ya ha realizado sus pertinentes ensayos durante la mañana de este jueves.

No es la primera vez que Macarena Olona sufre intentos de boicot por parte de los denominados antifascistas que, insistimos, a quien realmente dañan es al trabajador y empleados del teatro, y no a quienes tienen puesto en su mirilla por el mero hecho de no pensar igual que ellos.

Sevilla, gobernada por el socialista Antonio Muñoz, es, de hecho, cada vez más insegura, tal y como denuncian formaciones provinciales como el PP, Vox o Cs, que también claman por la falta de limpieza en la capital hispalense.

Boicot a Vox en Cádiz

El alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, ha sido uno de los principales boicoteadores, junto a Teresa Rodríguez, de Macarena Olona y de Vox. Hace unas semanas, Santiago Abascal lideraba la marcha de Vox en Cádiz con motivo del 1 de mayo, Día del Trabajador, y tanto Kichi como su pareja, Teresa Rodríguez, se empeñaron en boicotear la movilización. El motivo: quienes asisten no piensan como ellos.

José María González ‘Kichi’, alcalde de Cádiz, lanzaba en sus redes sociales unas horas antes de la marcha de Vox en Cádiz una clara alusión a la movilización en la que se cree que es su ciudad: «1 de mayo frente a las tanquetas de represión, a quienes vienen a provocar y sólo defienden intereses de la patronal. 1 de mayo de la clase trabajadora, de andalucismo para crear una tierra de futuro, con pan y rosas, con trabajo y servicios públicos de calidad».

Pero lo cierto es que a visita de Santiago Abascal a Cádiz, que avanzó OKDIARIO Andalucía, generó mucha crispación en la izquierda más radical. Algo que se repite en todas las provincias andaluzas. Precisamente esa izquierda radical es la que lidera en el Ayuntamiento gaditano José María González ‘Kichi’, que ya empezó a calentar el ambiente para que se repitieran las lamentables imágenes, que este medio les ofreció, en las que un numeroso grupo de radicales insultaba a Macarena Olona, a los asistentes a su mitin y a los periodistas que cubrieron el acto.